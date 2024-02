Det var høg kjendisfaktor då NHO inviterte til årskonferanse 9. januar i år. Kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre, Høgre-leiar Erna Solberg og oljefond-sjef Nicolai Tangen var blant dei som kasta glans over konferansen i Oslo Spektrum.

Mange av dei som stod for servering under NHO-konferansen, jobba dugnad denne dagen. Dei hadde signert ei erklæring om at inntektene skulle gå til eit selskap knytt til Brunstad Christian Church (BCC) i Horten. BCC er tidlegare kjend som Smiths vener.

Samtykka til å gje vekk inntekta

Det var selskapet Adal Multiservice AS som leverte rundt ein tredel av timeverka brukt til servering under NHOs årskonferanse. Det opplyser Iman Winkelman ved Nova Spektrum, som arrangerte konferansen.

– Me har innhenta frivilligerklæring frå alle som var på jobb for Adal Multiservice under NHOs årskonferanse. I erklæringa samtykker dei at dei gjer frå seg eiga inntekt og at inntekta skal tilfalla Adal Multiservice, skriv Winkelman i ein e-post til Vårt Land.

KASTA GLANS: Frå venstre: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap), Ap-partisekretær Kjersti Stenseng, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) under årskonferansen. (Heiko Junge/NTB)

Adal Multiservice er eigd av den ideelle stiftinga Dal Gård. Ifølgje eiga nettside tek Adal Multiservice AS på seg «arbeidsoppdrag innan varetelling, flyttejobber, søppelplukking og andre typer oppdrag som normalt blir utført på dugnad av allmennyttige organisasjoner.»

NHO: – Uheldig og beklageleg sak

– Oslo Spektrum opplyser at ein av dei faste underlevrandørane dei brukar til å skaffa personell til arrangement, nyttar frivillig arbeid. Dette var tilfellet på årets konferanse og det har også vore tilfellet på tidlegare årskonferansar. Etter det vi har klart å finna ut, var denne informasjonen ukjent for oss i NHO sentralt. Dette er absolutt noko me burde visst om, skriv Gjermund Løyning, ansvarleg for årskonferansen i NHO, i ein e-post til Vårt Land.

NHO opplyser til Vårt Land at dei har fått stadfesta frå Nova Spektrum at alle arbeidstakarar, både eigne og innleigde, knytta til årskonferansen har ei timeløn som svarar til tariff. Dette gjeld også dei frivillige frå Adal Multiservice, sjølv om dei ikkje blir rekna som arbeidstakarar i lovverket.

– Dette er ikkje ein type arbeid vi ønskjer å bruka. Me er opptekne av at det skal vera ryddige og ordentlege løns- og arbeidsvilkår og difor er dette ein uheldig og beklageleg sak, skriv Løyning.

NHO meiner Nova Spektrum burde orientert dei om dette, men Løyning seier saka er ei påminning om kor viktig det er å gjera aktsomheitsvurderingar i heile leverandørkjeda.

Iman Winkelman ved Nova Spektrum lover ein gjennomgang av eigne rutinar.

– Me er lei oss for å ha skapa utfordringar for ein viktig kunde av vår verksemd, og vil ta ein gjennomgang av rutinane og leverandørane våre for å vera trygg på at framtidige kundar ikkje hamnar i ein situasjon der dei tek imot kritiske spørsmål i forlengelsen av underleverandørane me gjer nytte av, skriv Winkelman i ein e-post til Vårt Land.

Fleire koplingar til Brunstad Christian Church

Det er fleire koplingar mellom Adal Multiservice AS og trussamfunnet Brunstad Christian Church (BCC) i Horten.

BCC Horten deler same bedriftsadresse som Adal Multiservice AS.

Styreleiar i BCC Horten, Kjetil Nilsen, er også styremedlem i Adal Multiservice AS. Han har tidlegare vore i styret til Dal Gård Eiendom AS.

Adal Multiservice AS vart oppretta i 2010 av Knut Erik Haukelidsæter og Per Konrad Østern. På den tida var Østern styreleiar i BCC Horten, og Haukelidsæter var styremedlem. Begge var også knytt til Dal Gård Eiendom AS.

Fram til mai 2020 var Adal Multiservice eigd av Dal Gård Eiendom AS, som igjen var heileigd av BCC Horten. Etter dette vart eigarskapen av desse selskapa flytta frå kyrkjelyden inn i eit nytt selskap: Dal Gård Holding AS.

Stiftinga Dal Gård har «som formål å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold Johan O. Smith stod for, slik det fremkommer i bladet Skjulte Skatter, i boken Johan O Smiths Etterlatte Brev og «for øvrig slik Forstanderskapet i Brunstad Christian Church har fastsatt». Det kjem fram i stiftingas vedtekter. Johan O. Smith grunnla trusamfunnet som i dag er kjend som Brunstad Christian Church.

Teken opp i Norges Kristne Råd

Vårt Land har kontakta Adal Multiservice AS og spurt kor mange jobba for Adal under NHOs årskonferanse, og om banda mellom BCC og Adal.

Selskapet svarer at dei vil koma tilbake med eit svar innan rimeleg tid.

BCC Horten – eller Brunstad Kristelige Menighet Horten – omtaler seg på nettsidene sine som er «en kristelig kyrkjelyd som teologisk er knytt til Brunstad Christian Church (BCC)», men som er økonomisk og juridisk frittståande.

I september 2021 vart Brunstad Christian Church (BCC) teken opp som fullverdig medlem i Norges Kristne Råd.