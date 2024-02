Kirkens Nødhjelp lurt i Somalia – millioner i nødhjelp sporløst borte

Kirkens Nødhjelp (KN) startet i 2010 et bistandsprogram som skulle gi somalisk ungdom yrkesutdanning – og muligheter for jobb. Målet var en bedre framtid og et alternativ til kriminalitet, sjørøveri eller ekstremisme, skriver Panorama.

Nå er flere millioner kroner sporløst borte, etter at organisasjonen er svindlet gjennom flere år. Ingen vet hvor pengene har tatt veien, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) – som ble involvert i saken etter at Norad ba KN om dette – kan ikke utelukke at pengene har gått til terrorfinansiering. Norad er svært kritisk til KNs behandling av saken.

– Saken er svært alvorlig. Norad har fulgt den opp i tråd med Norges prinsipp om nulltoleranse for korrupsjon, sier avdelingsdirektør Gunvor Schancke i Norad til Panorama.

I bistandsprogrammet skulle ungdommene blant annet få lære snekkeryrket, bli elektriker eller skjønnhetspleier. Og unge gründere skulle få støtte til å starte opp sin egen virksomhet. Men verken Norad eller KN har oversikt over hvor mange som faktisk fikk hjelp via programmet.

Norad har krevd at Kirkens Nødhjelp betaler tilbake 4,7 millioner kroner – summen offentlige bistandsmidler Norads internrevisjon mener er underslått.

KNs utenlandssjef Arne Næss-Holm skriver i en epost til Panorama at organisasjonen tar selvkritikk i en sak som har kostet organisasjonen mye, både økonomisk og arbeidsmessig.

«KN burde håndtert denne saken langt bedre. Det finnes noen forklaringer på at vi ikke oppdaget svindelen tidligere, men ingen unnskyldning», skriver Næss-Holm.