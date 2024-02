72-årige Adina Moshe var gissel i Gaza i 49 dager. Hun ble ført ut av kibbutzen Nir Oz og kjørt til Gaza, på en motorsykkel.

– Hun måtte holde rundt Hamas-terroristen som drepte mannen hennes, min bestefar, for ikke å falle av motorsykkelen, sa barnebarnet Anat Shoshany i oktober i fjor.

Moshes ektemann, Sa’id David Moshe, ble drept da Hamas-terroristene skjøt seg gjennom sikkerhetsrommet i huset de bodde i.

---

Gislene i Gaza

31 av de 134 gjenværende gislene på Gazastripen er døde, ifølge den israelske hæren.

To menn ble reddet fra en leilighet i Rafah søndag.

I utgangspunktet ble rundt 240 mennesker, både israelere og utlendinger, bortført til Gazastripen under Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Blant dem var det mange sivile, også små barn, og også israelske soldater.

Over hundre ble satt fri i forbindelse med en fangeutvekslingsavtale og våpenhvile i slutten av november.

Mange israelere har engasjert seg sterkt for å få fri gislene som holdes på Gazastripen. Det er blitt arrangert marsjer og andre typer demonstrasjoner, og for få uker siden stormet pårørende et møte i nasjonalforsamlingen Knesset.

---

Trygler statsministeren om å redde gislene

Adina Moshe var blant gislene som ble frigitt 24. november. Da hun skulle slippes fri, sa hun at det var en eldre og sykere kvinne som burde bli løslates før henne.

Sist uke sto hun sammen med fire andre kvinner som også er frigitte gisler og sa:

– Jeg var der, men jeg ble satt fri. Mine venner er fremdeles der. Noe av dem har ikke overlevd. Jeg vender meg til deg, Netanyahu. Alt er i dine hender. Du er den som kan få dem løslatt. Jeg frykter at hvis du fortsetter slik som nå … så vil det ikke være noen gisler igjen å redde.

Uttalelsene kom etter at Netanyahu varslet fortsatt krig og avslo et forslag fra Hamas om våpenhvile. Forslaget omfattet angivelig fangeutveksling, tilbaketrekking av Israels styrker og avslutning av krigen i Gaza i løpet av 135 dager.

Netanyahu mener derimot at fortsatt militært press må til for å få løslatt de israelske gislene som holdes fanget på Gazastripen. Kravet fra Hamas betegnet han som «vrangforestillinger».

Pårørende og overlevende etter 7. oktober-angrepet er rasende etter statsministerens kompromissløse uttalelser.

– Sannhetens øyeblikk har kommet hvor vi må velge hvem som skal leve og hvem som skal dø. Det er en høy pris å betale, men prisen for ikke å gjøre noe vil bli et sår for Israel i generasjoner, sa de frigitte gislene i en uttalelse.

Israel Palestinians STANS: Demonstranter blokkerer motorvei i Tel Aviv. (Ohad Zwigenberg/AP)

Frigjorde to gisler, mange drept

Natt til mandag ble gislene Louis Norberto Har (70) og Fernando Marman frigitt i en felles aksjon utført av IDF, sikkerhetstjenesten Shin Bet og spesialpoliti i Rafah, heter det i en uttalelse fra IDF.

Samtidig som de to gislene ble frigitt, ble rundt 100 personer er drept i israelske luftangrep mot Rafah. Rundt 1,5 millioner mennesker befinner seg nå i den lille byen helt sør på Gazastripen, på grensa til Egypt.

New York Times skriver at bombingen var ment som en avledningsmanøver i aksjonen for å frigi gislene. Nyhetsbyrået AP skriver at Israel bombet nærliggende bygninger under selve raidet, skriver VG.

Over 1,2 millioner av dem er drevet på flukt fra israelske angrep lenger nord.

Den Hamas-styrte TV-kanalen al-Aqsa siterte søndag en Hamas-leder på at enhver bakkeoffensiv i Rafah vil ødelegge forhandlingene om fangeutveksling, skriver NTB.

---

Antall drepte på Gazastripen

Over 28.000 palestinere er drept i israelske angrep på Gazastripen siden 7. oktober. Ifølge palestinske helsemyndigheter er 70 prosent av ofrene barn og kvinner.

1.140 israelere ble drept i Hamas sitt angrep på Israel 7. oktober.

Minst 562 israelske soldater har blitt drept, inkludert dem som ble drept 7. oktober, ifølge israelske myndigheter.

---

Tusenvis demonstrerte i israelske byer

Netanyahu sa i et intervju søndag at mange nok av de 132 gjenværende israelske gislene var i live til å rettferdiggjøre krigføringen, skriver NTB.

For ham og regjeringen er løslatelsen av de to viktig. Presset og frustrasjonen mot statsminister Benjamin Netanyahu økt i takt med krigens varighet: Han må få de resterende gislene ut.

I helgen demonstrerte tusenvis i flere byer i Israel for en avtale for å få frigitt gislene. Slektninger, aktivister og andre blokkerte veier i Tel Aviv, med krav om en avtale med Hamas. De krever også nyvalg.

Israel Palestinians PROTEST: Israelske kvinner krever umiddelbar løslatelse av gislene i Gaza. (Oded Balilty/AP)

– Han bryr seg ikke

– Det er to mål i denne krigen: Knuse Hamas og frigi gislene, sier Yehuda Shaul til Vårt Land.

Han legger til:

– Men flere og flere forstår nå at dette ikke går i hop. De to målene utelukker hverandre.

Israeleren er en av grunnleggerne av Breaking the Silence. Sammen med medsoldater ville han fortelle om hva de hadde vært med på, og vitne til, mens de avtjente verneplikten.

Nå jobber Shaul i en uavhengig tenketank han har stiftet: Ofek – The Israeli Center for Public Affairs. Den er «dedikert til å fremme en løsning på den israelsk-palestinske konflikten». Visjonen deres er to demokratiske stater, som lever i fred side om side.

For Yehuda Shaul ble det allerede i begynnelsen av krigen klart at den israelske regjeringen «ikke brydde seg noe særlig om gislene».

– De sier de tenker på gislene hele tiden, og jobber for en løsning. Etter 7. oktober var Israels angrep berettiget. Men nå har det blitt en krig som handler om Netanyahu klarer å sitte med makten. Han bryr seg egentlig ikke om gislene, hevder han.

AKTIVIST: Yehuda Shaul viser planene fra det israelske samferdselsdepartementet. De israelske motorveiene på Vestbredden skal nå helt inn til Jordandalen i 2050. Det øverste kartet viser veinettet i dag, det nederste viser hvordan det etter planen skal se ut om 20 år. (Une Bratberg)

– Ekstremistene har for mye makt

Med det mener Shaul at ekstremistene i den mest høyreorienterte regjeringen i Israel noensinne, har for mye makt:

Finansminister Betzalel Smotrich og Itamar Ben-Gvir, Israels svært høyreorienterte minister for nasjonal sikkerhet, har begge mer enn antydet at migrasjon av palestinske sivile fra Gaza som en løsning på konflikten.

– Bare se hvordan de danset og sang, sier han.

Shaul viser til en konferanse holdt i Jerusalem i januar, der flere ministre fra statsminister Benjamin Netanyahus regjeringskoalisjon deltok.

På «Seierskonferansen», som den ble kalt, uttrykte Itamar Ben-Gvir et ønske om å bosette Gazastripen og den nordlige Vestbredden med israelere. Han ønsket også oppfordringer til palestinere om å forlate områdene.

Yehuda Shaul sukker:

– Alt er polarisert, til og med spørsmålet om å få gislene tilbake. Meningsmålingene viser at sentrum og venstre er tilhengere av en avtale, mens høyresiden og religiøse sionister er mot å løslate palestinske fanger i Israel mot gislene, sier han.