En rekke store giverland, deriblant USA og Tyskland, har satt støtten til FN-organisasjonen UNRWA på vent. Dette skjer etter at Israel har anklaget tolv ansatte for å ha deltatt i angrepet på Israel 7. oktober.

Samtidig øker Norge støtten med 275 millioner kroner.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener at den økte støtten setter Norge i et underlig lys.

– Det viser at Norge har en helt annen linje enn de landene som vi burde sammenligne oss med i denne saken. Det blir tatt veldig lett på at UNRWA er en organisasjon hvor tolv ansatte kan ha deltatt i terrorhandlinger mot Israel, sier hun til Vårt Land.

Hun mener at vi må stanse støtten og frykter at norsk bistand kan ende opp i hendene på Hamas.

– Det er all grunn til å frykte det når vi ser at ansatte kan være knyttet til angrepet. Mange kan også ha tilknytning til Hamas eller Islamsk jihad. Vi kan ikke være naive, sier hun.

Blir ikke tatt på alvor

FN har opprettet en uavhengig gruppe som skal granske anklagene. Ifølge Listhaug tyder dette på at de anerkjenner at de har et problem.

– Når det er satt ned en gruppe for å granske, så gjøres det ikke ut av det blå. Det gjøres fordi man har reelle bekymringer og konkrete holdepunkt for at dette kan ha skjedd.

Hun mener at dette ikke blir tatt på alvor av regjeringen.

– Det virker som at det gir null inntrykk på norske myndigheter og at det ikke blir tatt på alvor av regjeringen.

Andre organisasjoner bør ta over

En av årsakene til at regjeringen ikke stanser bistanden, er av hensyn til sivilbefolkningen og situasjonen på Gaza.

– Situasjonen for befolkningen i Gaza er katastrofal, og UNRWA er den viktigste humanitære organisasjonen der, sier utenriksminister Barth Eide i en uttalelse til NTB.

Utenriksministeren kommenterer situasjonen i Israel og Gaza BISTAND: Utenriksminister Espen Barth Eide holder fast på Norges støtte til FN-organisasjonen UNRWA. (Beate Oma Dahle/NPK)

Sigrid Kaag, FNs koordinator for humanitær hjelp i Gaza og det amerikanske utenriksdepartementet mener at UNRWA er uerstattelig og at «ingen aktører kan bistå i like stor grad som UNRWA gjør i Gaza». Det skriver NTB.

Listhaug mener imidlertid at vi kan tilby den samme hjelpen gjennom andre organisasjoner, og at de raskt kan ta over oppgavene til UNRWA.

– Det finnes andre organisasjoner som opererer i Gaza som kan få pengene og gi de samme tjenestene, som for eksempel Verdens matvareprogram eller Røde Kors.

– UNRWA er en del av FN-systemet. Så du har et stort nettverk i FN som du kan bruke til å tildele oppgaver som UNWRA i dag har. I hvert fall inntil beskyldningene og mistankene er undersøkt.

– Ikke kollektiv straff

Et annet sentralt poeng for Barth Eide er at vi ikke skal kollektivt straffe millioner av mennesker for noe enkeltindivider har gjort.

– Det er viktig å skille mellom hva enkeltpersoner kan ha gjort og hva UNRWA står for. Befolkningen i Gaza trenger akutt humanitær hjelp og skal ikke måtte betale prisen for andres handlinger, sier utenriksministeren, sa han i en uttalelse søndag.

Listhaug på sin side mener at det ikke er snakk om kollektiv straff.

– Det handler om å sørge for at vi ikke støtter organisasjoner som kan ha tilknytning til terrorisme. Jeg vil tro at hvis det hadde vært snakk om tilknytning til IS eller Al Qaida så ville støtta blitt stoppa ganske raskt. Etter vårt syn er Hamas også en terrororganisasjon som vi definitivt bør ha stor distanse til.

Står alene

I fjor høst sto KrF sammen med FrP om å ville kutte budsjettstøtte til palestinske selvstyremyndigheter etter Hamas-angrepet.

En gjennomgang Vårt Land har gjort, viser at de to partiene ved anledninger inntok samme posisjon i stortingsinnstillinger om Israel/Palestina-tematikk.

Huitfeldt redegjør for utenrikspolitikken ADVARER: Stortingsrepresentant Dag-Inge Ulstein (KrF) advarer mot å sette støtten til UNRWA på vent. (Håkon Mosvold Larsen/NPK)

Men i forrige uke advarte derimot KrF-nestleder Dag Inge Ulstein sterkt mot å følge store vestlige land som nå har frosset støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Frp står dermed alene om å ville kutte støtten til UNRWA.

– Jeg synes det er lite prinsippfast å snu i et så viktig spørsmål. Problemet er at vi vet at midlene går til en organisasjon der en betydelig andel av ansatte faktisk kan ha forgreninger til Hamas eller Islamsk jihad.

Mer omfattende

Hun mener også at det er fare for at UNRWAs tilknytning til Hamas og Islamsk hellig krig (jihad) er langt mer omfattende enn det som diskuteres i norske medier, og at diskusjonen i Norge er på feil kurs.

– Israel mistenker også at godt over 1000 ansatte har tilknytning til Hamas eller Islamsk jihad. Man regner med at flere tusen lærere kan ha sympatier med terror og terrorangrepet.

– Det handler ikke bare om tolv personer. Det er der jeg mener at diskusjonen i Norge er på feil kurs. Det er bare deler av sakskomplekset som egentlig diskuteres eller som i det hele tatt er kommet fram.

---

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

Hjelpeorganisasjon som ble opprettet i 1949.

Organisasjonen skal yte hjelp til palestinske flyktninger i Midtøsten i påvente av en politisk løsning.

Organisasjonen har opprettet og drevet en rekke flyktningleirer, ordnet matforsyninger og sørget for undervisning og helsetjeneste til palestinske flyktninger i Gaza, Libanon, Syria, Jordan og på Vestbredden.

Kilde: Store norske leksikon

---