Røde Halvmåne: Israelske styrker har stormet sykehus i Khan Younis

– Okkupasjonsstyrkene stormet Al-Amal-sykehuset og begynte å ransake det. Vi har problemer med å kommunisere med våre ansatte inne på sykehuset, sier Palestinas Røde Halvmåne (PRCS) i en uttalelse fredag ettermiddag.

Den israelske hæren IDF har foreløpig ikke besvart nyhetsbyrået AFPs spørsmål om saken.

Sykehuset skal ha vært beleiret i 18 dager, men tidligere i uka sa PRCS at 8000 internflyktninger ble evakuert fra sykehuset og organisasjonens hovedkvarter.

Igjen er et 40-tall internt fordrevne palestinere i tillegg til rundt 80 pasienter og 100 ansatte. Det ble torsdag meldt om intense artilleriangrep og kraftig skuddild rundt sykehuset.

Ekstrem sult

Hamas-lederne Yahya Sinwar og Mohammed Deif vokste begge opp i Khan Younis, som har vært åsted for en omfattende israelsk bakkeoffensiv i flere uker. Mesteparten av befolkningen her kjemper ifølge FN mot ekstrem sult, mens risikoen for hungersnød på Gazastripen øker for hver dag som går.

Røde Halvmåne har de siste dagene tryglet gjentatte ganger om forsyninger og beskyttelse. Det skal være stor mangel på oksygen, medisiner og drivstoff til sykehusets strømforsyning.

Sykehusene Al-Amal og Nasser har vært spesielt hardt rammet av de intense kampene mellom Hamas og IDF i Khan Younis.

Snikskyttere

På Nasser-sykehuset er 300 ansatte, 450 sårede og 10.000 internflyktninger rammet av en helsemessig og humanitær katastrofe, advarte Gazas helsedepartement torsdag. Det er alvorlig mangel på drivstoff, anestesi og utstyr til intensivbehandling og kirurgi.

Helsedepartementet anklager IDF for å hindre ambulansetrafikk, håndtering av avfall og atkomst for sårede og syke til Nasser-sykehuset. I tillegg kommer det fortsatt beskyldninger om at snikskyttere skyter i området rundt sykehuset, opplyser FN.

Onsdag skal en palestinsk kvinne ha blitt skutt og drept, tilsynelatende mens hun hentet vann fra Nasser-sykehuset.

Beskyttet i folkeretten

Det palestinske helsevesenet er for lengst overveldet av krigen, der over 67.000 mennesker er såret, mange av dem lemlestet for livet.

Sykehus har særskilt beskyttelse i krigens folkerett, men Israel har gjentatte ganger omringet og stormet sykehus i Gaza i løpet av den fire måneder lange krigen.

Israel anklager Hamas for å bruke dem som skjulesteder eller operasjonssentre, noe både helsepersonell og Hamas benekter. Angrepene har tvunget mange sykehus til å stenge.

Ingen sykehus i full drift

Fortsatt slipper svært lite nødhjelp inn på Gazastripen, selv om FNs øverste domstol ICJ i januar beordret Israel til å umiddelbart sørge for at nødhjelp får komme inn.

Ingen sykehus er lenger i full drift, opplyst FN onsdag. En tredel av sykehusene er åpne, men fungerer bare delvis.

Israels vedvarende angrep fra luft, sjø og land har drept minst 27.947 mennesker, de fleste av dem barn og kvinner, ifølge den siste oversikten fra Gazas helsedepartement. I tillegg skal tusenvis av palestinere være savnet i ruinene.

Krigen brøt ut da Hamas og andre militante palestinere overraskende gikk til angrep på Israel, noe som resulterte i at rundt 1160 mennesker ble drept, de fleste av dem sivile.