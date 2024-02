Venstres surrogati-forslag setter sinnene i kok: – Barn har rett til å kjenne sitt opphav

«Stortinget ber regjeringen utrede regulering av ikke-kommersiell surrogati i Norge».

Slik lyder Venstres ferskeste forslag til Stortinget.

Og ikke nok med det: I tillegg til åpning for surrogati, vil partiet gjøre det lovlig å benytte seg av eggdonasjon og sæddonasjon samtidig.

Blir sistnevnte forslag vedtatt, vil det føre til at barn vokser opp uten å vite hvem noen av de biologiske foreldre er før de er 15 år.

– For mange barn vil dette være krevende

Forslaget er bare ett av flere i rekken som den siste tiden har kjølnet forholdet mellom KrF og Venstre.

KrF-leder Olaug Bollestad er, ikke overraskende, lite fornøyd med forslagene og tror de kommer til å legge press på kvinner:

– Jeg er bekymret for presset det kan føre til. Det kan like gjerne være emosjonelt eller sosialt press, som økonomisk.

Hun legger til at hun tror foreldre som får barn gjennom surrogati kan gi like god kjærlighet som andre foreldre, men mener likevel at surrogati i stor grad handler om å imøtekomme de vokses ønske om å få barn.

Stortingets spørretime KVINNER OG BARN FØRST: Olaug Bollestad (KrF) er enig med Venstre i beskrivelsen av at det kan være tøft å være ufrivillig barnløs. – Men hensynet til barna og kvinnene må komme først, mener hun. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Man bør heller legge barnas behov til grunn, mener Bollestad:

– Alle barn har rett til å kjenne sitt opphav, det er nedfelt i Barnekonvensjonen. Mange barn har eksistensielle spørsmål fra de er små. KrF mener det er feil at staten skal tilrettelegge for at stadig flere barn blir til uten å kjenne sitt biologiske opphav.

KrF-lederen mener det generelt er for lite kunnskap om hvilke konsekvenser dette vil få for barna.

– For mange barn vil dette være krevende.

Bollestad legger til at hun har stor forståelse for at ufrivillig barnløsthet kan være vondt. Men:

– Hensynet til barna og kvinnene som eventuelt skal bære dem frem skal veie tyngst.

Mange barn har eksistensielle spørsmål fra de er små — Olaug Bollestad

Dette er Venstres fire forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate samtidig egg- og sæddonasjon for enslige og par.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå tilbudet av infertilitetsbehandling for å sikre at det er reelt, likeverdig og tilgjengelig.

Stortinget ber regjeringen utrede regulering av ikke-kommersiell surrogati i Norge.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå det juridiske vernet av barn født av surrogatmor i utlandet, med formål å styrke barns rettigheter.

Bak forslaget står sju av Venstres stortingsrepresentanter. Hele forslaget kan leses her.

