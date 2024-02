Under behandlingen på sykehuset ble et annet helseproblem oppdaget. Videre prøver viste en form for kreft, heter det i uttalelsen fra hoffet.

– Hans majestet har valgt å kunngjøre diagnosen for å forhindre spekulering, skriver de.

Charles ser fram til å komme seg tilbake til arbeidet så snart som mulig, heter det videre.

De opplyser ikke om hva slags kreftdiagnose det er snakk om. Reuters siterer en kilde i kongehuset på at kongen ikke har prostatakreft.