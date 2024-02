Lørdag formiddag er Charles Hansen en av dem som har møtt opp foran Stortinget for å markere solidaritet med det jødiske folk og Israel, og understreke at det skal være trygt å være jøde.

– Det er sikkert litt ulike syn på detaljspørsmål, men det er et uttrykk for å stå opp for jødene etter det de opplevde 7. oktober, og det de opplever nå. Vi føler veldig behov for å si fra om at det står om jødenes sikkerhet, sier Hansen.

Han har vært ansatt i organisasjonen Ordet og Israel siden 1998, og er nå pensjonist.

Nærmere 200 mennesker har samlet seg foran Stortinget for å delta i demonstrasjonen.

En rekke kristne organisasjoner har stilt seg bak markeringen og en fellesuttalelse som ble lest opp under demonstrasjonen. I den skriver de at de er rystet over angrepet på Israel 7. oktober i fjor, og ser med sorg på både den pågående krigen og den globale økningen i antisemittisme og hat mot jøder.

– Vi må aldri glemme den urett som kirkene og kristne har påført jøder gjennom nærmere 2000 år, heter det i uttalelsen som ble lest opp av Rolf G. Heitmann i Den norske israelsmisjon.

Denne uka ble det kjent at Den norske kirke ikke ønsker å delta på markeringen.

DEMONSTRERER: Nærmere 200 personer samlet seg foran Stortinget lørdag morgen. (Sindre Deschington)

Videre i uttalelsen skriver organisasjonene at også palestinere behøver støtte og hjelp for en bedre framtid.

– Vårt fokus på tiltagende antisemittisme betyr ikke at vi glemmer eller overser lidelsen til befolkningen i Gaza og palestinernes kår. Men Hamas sin massakre og angrep mot Israel går hånd i hånd med deres terrorregime overfor egen befolkning.

Katolikker, pinsebevegelse, Normisjon og Misjonskirken

Bak markeringen lørdag står en rekke kristne organisasjoner og kirkesamfunn, med Den Norske Israelsmisjon og Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem i spissen. I invitasjonen til markeringen heter det:

«De siste månedene har vi hatt mange gripende samtaler med norske jøder, og deres historier har vært tankevekkende. De deler en felles bekymring: ‘Hvem står egentlig opp for oss?’»

Initiativtakerne viser til angrepet 7. oktober og at verden etterpå har sett en bølge av antisemittisme.

«Som kirke står vi sammen med det jødiske folk», understreker arrangørene.

---

Disse står bak uttalelsen:

Pinsebevegelsen

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Frikirken

Misjonssambandet

Indremisjonsforbundet

Ungdom i Oppdrag

Normisjon

Misjonskirken

Den nordisk-katolske kirke

Den Norske Israelsmisjon

Kvinner i Nettverk

Jesuskvinner

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem

Ordet og Israel

Daniel Sæbjørnsen

Bernt Eidsvig, biskop i Oslo katolske bispedømme

Erik Varden, biskop av Trondheim katolske stift og apostolisk administrator av Tromsø katolske stift

Ole Christian Kvarme (Biskop emeritus i Den norske kirke)

---

Saken oppdateres.