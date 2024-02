Regjeringen: Norsk støtte sikrer lønn til en halv million ukrainske skoleansatte

Støtten er både sivil og militær, og det brede omfanget av støtten blir vektlagt av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Norske bidrag går til både luftvernmissiler og lærerlønninger, og bidragene har betydning både for Ukrainas forsvarskamp og for ukrainernes hverdagsliv. Ukrainere kjemper for sin overlevelse og frihet. Deres forsvarskamp er også vår kamp – en kamp for demokratiske verdier og europeisk sikkerhet. Derfor vil Norge fortsette å støtte Ukraina, sier Støre i en pressemelding.

Norsk støtte til ukrainske myndigheter gjennom Verdensbanken bidrar til at en halv million ansatte i skoleverket er sikret lønn hver måned, opplyser regjeringen.

Norsk støtte bidrar også til at 145.000 statsansatte og 56.000 ambulanse- og brannpersonell får lønn.

– Det hjelper myndighetene med å holde hjulene i gang, noe som er uvurderlig for innbyggernes kampmoral og kapasitet til å tåle å leve i et land i krig over så lang tid, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Nansen-programmet ble til gjennom en samarbeidsavtale som alle partiene nå er med på. Gjennom fem år skal Norge gi 75 milliarder kroner i militær og humanitær hjelp til Ukraina.

I avtalen bes regjeringen komme tilbake med en stortingsmelding som utdyper flere detaljer om Ukraina-støtten, og det er den som legges fram fredag.