Nord universitet: Kommer ikke til å si om det er fusk i Kjerkols masteroppgave

Universitetets rektor Hanne Solheim Hansen og dekan ved fakultet for samfunnsvitenskap Elisabet Ljunggren skriver dette i en kronikk fredag. De viser til at det har versert påstander i mediene om at det er de som i praksis skal vurdere Kjerkols skjebne som statsråd.

– Det hevdes at statsministeren har overlatt til Nord universitet å vurdere om Kjerkol har tillit, og mange synes å vente spent på hva universitetet skal konkludere med.

Men slik er det ikke, understreker de og legger til at de på ingen måte vurdere om Kjerkol kan fortsette som statsråd.

– De som venter på at vi skal si noe om det, kan altså allerede nå forberede seg på å bli skuffet. Nord universitet kommer heller ikke til å si noe om det er fusk i den aktuelle oppgaven, skriver de videre.

– Tvert imot. Hos Nord universitet er dette en studentsak. Den er, som alle studentsaker, unntatt offentlighet, i tråd med personvernreglene og forvaltningslovgivningen. Nord har derfor kun anledning til å informere de berørte i saken. Det inkluderer verken mediene eller statsministeren.