Fem dager etter at Hamas-krigere gikk inn det sørlige Israel, og drepte rundt 1.200 mennesker, fikk palestinere i landsbyen Wadi as-Seeq på Vestbredden besøk.

Noen av de besøkende var bosettere, andre var soldater. Alle var israelere.

Til avisen Haaretz forteller palestinerne at de ble kledd av til de satt i undertøyet, så ble de bakbundet. I timene som gikk ble de pint og plaget, de ble urinert på, fikk sigaretter stumpet mot huden.

Til sist ble de sluppet fri, og ble fraktet til sykehus i Ramallah, for medisinsk behandling.

– Aktiviteten til enheten Sfar Hamidbar er under vurdering, opplyser IDF pressetjeneste til Vårt Land i en epost. De har suspendert fem soldater som kom til Wadi as-Seeq i oktober.

KAMP: Unge settlere nær Desert Frontier-basen nær Rujum al-Naqa (Dror Etkes)

Rekrutterer fra utpostene

Soldatene som kom til Wadi as-Seeq, tilhører en spesialavdeling i det israelske forsvaret (IDF), Sfar Hamidbar – på engelsk blir avdelingen kalt Desert Frontier, eller Ørkengrense.

Styrken rekrutterer soldater fra de karrigste utpostene på Vestbredden, de som bosettes illegalt av de mest høyreradikale israelske nybyggerne.

Derfor omtales soldatene i Sfar Hamidbar bare som «hilltop youth» – bakketoppungdommen. Israelske militære myndigheter sier den ble etablert for å kjempe mot narkotika- og våpensmugling - blant annet fra Jordan. De unge guttene var «perfekte» for oppgaven som speidere - de har vært gjetere fra de var små, og kjenner landskapet godt.

12. oktober i fjor gikk de over streken i Wadi as-Seeq, vedgår IDF.

Og da IDF-reservisten Aviad Frija skjøt og drepte Yuval Castleman, en eks-IDF-soldat, i Jerusalem i november, ble Sfar Hamidbar tatt ut av operativ tjeneste.

Settlere og soldater fra militærenheten Sfar Hamidbar – på engelsk blir avdelingen kalt Desert Frontier. Etter 7. oktober har den israelske regjeringen innrullert og bevæpnet flere tusen bosettere. De såkalte regionale forsvarsbataljonene er femdoblet. Bildet er fra før massakren 7.oktober. (Dror Etkes)

Ekstreme av de ekstreme

En undersøkelse utført av det israelsk-palestinske magasinet +972 og nettavisen Local Call avdekker minst 11 hendelser som involverer soldater fra Sfar Hamidbar.

Alle handler om angrep på palestinere. Utført av unge bakketoppbosettere i uniform. De har vært gjetere fra de var små, blitt gode på sporing og navigering i felten. De blir beskrevet som de ekstreme av de ekstreme, som ellers aldri hadde meldt seg til militærtjeneste. En israelsk militær talsmann sa anonymt til +972 at guttene på denne måten kunne bli rehabilitert:

– Denne avdelingene er unik. Vi gjør dem om til soldater.

Israel Palestinians LANDGRABBING: Den illegale utposten Evyatar ble etablert i 2021 på Vestbredden av israelske bosettere, som satte opp en stor davidstjerne og en flaggstang. (Ariel Schalit/AP)

Bygger bosetninger ut fra utpostene

Utpostene på Vestbredden ble synlige på bakketoppene etter at Osloavtalen ble signert i 1993, en avtale som skulle sikre palestinerne en tostatsløsning.

Utpostene, som alle var illegale, kunne være noen telt eller et par campingvogner. Ut fra mange av utpostene ble det så bygget større bosettinger. Både utpostene og bosettingene ble etablert på palestinsk land.

I 1998 kom ordren som satte fart i utpostbyggingen:

«Alle må opp, springe og ta så mange bakketopper som de kan for å utvide bosetningene, fordi alt vi tar nå vil forbli vårt ... alt vi ikke tar tak i, vil gå til dem.»

Ordren kom fra Ariel Sharon, på et møte med det sterkt høyreorienterte Tsomet-partiet, og ble gjengitt av nyhetsbyrået AFP.

Alle må opp, springe og ta så mange bakketopper som de kan for å utvide bosetningene, fordi alt vi tar nå vil forbli vårt ... alt vi ikke tar tak i vil gå til dem — Ariel Sharon, 1998

Vestbredden

Vestbredden er områdene vest for Jordanelven og Dødehavet og er nær 6000 kvadratkilometer stor.

Området er avgrenset av Israel i nord, sør og vest, mens det grenser til Jordan i øst.

Vestbredden utgjør storparten av det palestinske selvstyreområdet, som er tenkt å danne kjernen i en fremtidig palestinsk stat. (Kilde: NRK)

«Vi gir dere ryggdekning»

Eks-generalen Sharon var landbruksminister og ivret for å flytte flere israelere til Vestbredden, Gaza og Golan. Han tok initiativet til i alt 230 bosetninger på okkupert land.

I årene 1977-1999 hadde han en rad ministerposter i Israel, før han i 2001 ble regjeringssjef, et verv han hadde fram til 2006.

I juni 2023 lød et ekko fra Sharons ord fra 1998:

«Vi gir dere ryggdekning, løp opp på bakketoppene, bosett landet», sa sikkerhetsminister Itmar Ben-Gvir, under et besøk på en illegal utpost.

På en konferanse i Jerusalem søndag forkynte Ben-Gvir på nytt ønsket han bærer på: Gjenbosette Gazastripen og den nordlige Vestbredden med israelere. Han mener palestinerne må forlate områdene. Flere ministre fra statsminister Benjamin Netanyahus regjeringskoalisjon deltok.

Tenåringer danset og sang «tjen Gud med glede» på «Konferansen for Israels seier - bosettinger sikkerhet: Tilbake til Gazastripen og Nord-Samaria».

I dag bor det rundt 700.000 mennesker i 279 bosetninger på Vestbredden. Soldater fra IDF sikrer dem.

AKTIVIST: – Jeg kan takle soldatene, også de fanatiske. Men bosettere i militæruniform er umulig, sier Issa Amro. I fjor ble han anholdt av soldater han gjenkjente som bosettere. (Nasser Shiyoukhi/AP)

2023: et dødelig år

Over 358 palestinere er drept på Vestbredden siden 7. oktober, minst 91 av dem barn. Mer enn 4.300 er såret, 647 barn, De fleste er drept av soldater, mens åtte, inkludert et barn, ble skutt av bosettermilits – noen av dem i uniform. Over 1.700 er arrestert.

2023 ble det dødeligste året for palestinerne på Vestbredden.

Fire ting har skjedd: Avdelinger med ordinære soldater flyttet til sørlige Israel. Inn som erstatninger har det kommet avdelinger med reservister. Mange av disse er bosettere.

Allerede væpnede bosettere har fått tilgang på mer våpen. Sikkerhetsminister Ben-Gvir startet i fjor høst å dele ut 10.000 automatvåpen til sivile, særlig på Vestbredden. Å få våpenlisens har blitt enklere. Også hjelmer og skuddsikre vester deles ut.

For det fjerde er det både en kultur og en vilje til å trakassere palestinere på Vestbredden, særlig bønder med eiendoms- eller bruksrett til land.

– Jeg har fulgt med på israelske bosettinger i 22 år. Jeg har aldri sett noe lignende, sier Dror Etkes til Vårt Land. (Une Bratberg)

Bosettere i militæruniform

– Jeg trodde de skulle drepe meg. Dette er det verste jeg har opplevd i hele mitt liv.

– Jeg kan takle soldatene, også de fanatiske. Men bosettere i militæruniform er umulig.

Det sier Issa Amro, kjent palestinsk aktivist fra Hebron. I fjor ble han angrepet av en bosetter – og fikk erstatning mot å ikke saksøke den skyldige.

I oktober ble han anholdt av soldater han gjenkjente som bosettere. De holdt ham i ti timer. Håndjern, bind for øynene, slag og trusler.

Israel Palestinians VÅPEN: Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir (midten) delte i oktober ut automatvåpen til såkalte frivillige sikkerhetsstyrker i byen Ashkelon, sør i Israel. Han har gjort det enklere å få våpenlisens, og antall bevæpnede bosettere har økt kraftig etter 7. oktober-angrepet. (Tsafrir Abayov/AP)

Aldri sett noe lignende

– Eksplosivt.

Slik beskriver Dror Etkes situasjonen på Vestbredden når Vårt Land snakker med ham på telefon fra Israel.

– Jeg har fulgt med på israelske bosettinger i 22 år. Jeg har aldri sett noe lignende. Heller ikke under verste årene under den andre intifadaen; ordet beskriver palestinske opprør.

Etkes er grunnlegger av organisasjonen Kerem Navot, som dokumenterer og kartlegger israelsk bosetningspolitikk på Vestbredden.

Han undersøker hvordan også den israelske hæren overtar og eksproprierer landområder.

Landgrabbing brukes om å det ta landområder på Vestbredden, hvor bosettere slår seg ned og hindrer palestinere å bruke områdene.

– Dette skjer ofte, og målet er å redusere områdene palestinske bønder kan bruke til beiteområder for sauene sine. Men det egentlige målet er å forvise dem fra hele regionen og gjøre klar for de store jødiske bosettingene, sier han.

Ett virkemiddel er soldater.

Jeg har fulgt med på israelske bosettinger i 22 år. Jeg har aldri sett noe lignende. Heller ikke under verste årene under den andre intifadaen — Dror Etkes

Har vide fullmakter

Etter 7. oktober har den israelske regjeringen innrullert og bevæpnet flere tusen bosettere. De såkalte regionale forsvarsbataljonene er femdoblet.

Rundt 5.500 bosettere er blitt soldater. Nå teller avdelingene over 7.000 soldater. De er nå en del av IDF på Vestbredden, og tjenestegjør der de bor eller i nærheten av bosetningene.

– De får våpen og som soldater i hæren har de fullmakter – de kan arrestere, bortvise, og plage hvem de vil, sier Dror Etkes.

Og: Den ene dagen er de bosettere, den neste, soldater.

– Det er så mange våpen i omløp nå, sier Dror Etkes. Han sammenfatter det slik:

Den politiske situasjonen med det han kaller en «rasistisk, fundamentalistisk ekstrem regjering». Hamas-massakren 7. oktober ga bosetterne legitimitet til å bli mer voldelige mot palestinere.

Bosetterne er flere, farligere og mer voldelige.

– Militære på Vestbredden er mye mer villige nå til å akseptere bosettervold, mener jeg. Volden eskalerer, folk ser etter hevn. Og alt kan pakkes inn i nødvendig «sikkerhet». Også den generelle tonen i samfunnet i Israel nå er at man aksepterer vold, utslettelse, hiv-dem-ut-retorikk mot palestinere, mener Etkes.

EKSPLOSIVT: – Jeg har fulgt med på israelske bosettinger i 22 år. Jeg har aldri sett noe lignende. Heller ikke under verste årene under den andre intifadaen, sier Dror Etkes. Han kartlegger israelsk bosetningspolitikk på Vestbredden. (Une Bratberg)

Leter etter action

Det siste tiåret – og spesielt de siste seks årene - har antall utposter økt. De er særlig organisert som gårder som driver med sauer.

Store grupper med bosettere på Vestbredden er ortodokse, religiøse jøder. De står for en miks av ideologisk fundamentalisme og ekstrem nasjonalisme. Utpost-bosetterne er de mest ekstreme.

Dror Etkes tror ikke det blir noe problem med rekruttering til utpostene - for det er mange barn som vokser opp under det han kaller «giftige forhold» i bosetningene.

– Og når de blir 15-16 år? De tenker det samme, de er innprentet med dette fra de er små. Jeg tror vil vil se flere og flere unge som er lite på skolen. Tenåringer som er ute etter «action» og å finne sitt ideologiske anker. De som lever på utpostene får støtte og respekt - for de bor under tøffe og karrige forhold. Blir de arrestert en gang i blant av politiet, er det bare som en fjær i hatten, sier han og legger til at også unge fra Israel rekrutteres til utpostene.

Blir sett på som forræder

Dror Etkes snakker ofte med bosettere når han er ute på jobb på Vestbredden. Han merker en endring, ikke bare på hvordan de snakker til ham, men hvordan de oppfatter ham.

– Er du israelsk jøde som støtter palestinernes sak, er du ikke bare fienden. Du er en forræder.

Etkes sier det var ille før, og verre nå. Men det er ikke over:

– Det er sannsynlig at det skjer verre ting. Klimaet er mer voldelig. Alle som følger situasjonen med et halvt øye, skjønner at noe vil skje. Ikke når, og ikke hvordan, det vet vi ikke.

Israel Palestinians West Bank's War REDDE: Palestinske gutter ser utover ulovlige utposter helt inntil den palestinske landsbyen Qaryout nord på Vestbredden. (Mahmoud Illean/AP)

Treningen fortsetter

På spørsmål fra Vårt Land om hva som skjer med Sfar Hamidbar, som bare har unge menn fra utpostene i sine rekker, svarer IDFs pressetjeneste:

– Treningen fortsetter som vanlig.