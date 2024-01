Skarp gjenstand ved Israels ambassade i Stockholm uskadeliggjort

Politiets nasjonale bombegruppe rykket onsdag ut til stedet for å undersøke gjenstanden. Aftonbladet skriver at det dreier seg om en skarp håndgranat, og at den ble kastet inn over ambassadens gjerde. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Videre skriver Aftonbladet at avisas fotograf på stedet har hørt et smell i området.

Verken ambassaden eller bygninger i nærheten måtte evakueres.

Sikkerhetssone

Polititalsperson Rebecca Landberg sier til avisa at det ble opprettet sikkerhetssone på 100 meter rundt gjenstanden. SVTs reporter på stedet forteller at ti politibiler rykket ut, at det ble satt opp store sperringer, og at det ble båret sandsekker inn på ambassadeområdet.

SVT skriver videre at det var ambassadeansatte som fant gjenstanden. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 13.10.

– Den nasjonale bombegruppa har uskadeliggjort gjenstanden, sier Landberg til TV4. Politiet opplyste om dette klokka 15.10.

Hun sier videre at den ble funnet inne på ambassadeområdet, i nærheten av bygningene.

– Den ble funnet ved gjerdet på innsiden av ambassadens område, sier Landberg.

- Vil ikke la oss skremme

Politiet etterforsker saken som grov allmennfarlig ødeleggelse og grove trusler.

Den israelske ambassadøren Ziv Nevo Kulman skriver på X at ambassaden ble utsatt for et attentat.

– Vi takker de svenske myndighetene for deres raske respons. Vi vil ikke la oss skremme av terror, skriver han.

Ifølge den svenske avisen Dagen øker politiet nå overvåkingen av ambassaden, blant annet ved å sette opp et overvåkingskamera utenfor konserthuset Berwaldhallen, som er et steinkast unna.

Siden oktober i fjor har ambassaden vært overvåket av politi døgnet rundt, skriver Dagen.