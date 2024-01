Lillebjørn Nilsen er død

– Lillebjørn Falk Nilsen sovnet stille inn lørdag kveld den 27. januar med sine nærmeste rundt seg, skriver plateselskapet Grappa mandag.

Med ham har en artist hvis sanger var allemannseie og som var helt i front av visebølgen, gått bort.

Bjørn Falk Nilsen ble født 21. desember 1950 i Oslo, byen som preger mange av sangene hans. Lillebjørn Nilsen ble kjent allerede som 16-åring i The Young Norwegians, en duo med Bjørn Morisse. Det var her han fikk kallenavnet Lillebjørn.

I løpet av sin karriere laget han en mengde sanger som har gått inn i DNA-et slik Alf Prøysens musikk har gjort. Han spilte en rekke strengeinstrumenter, og lærte opp generasjoner med «Lillebjørns gitarbok».

Sang på norsk

Lillebjørn Nilsen fikk blant annet Prøysenprisen, Oslo bys kunstnerpris, Oslo bys kulturpris og seks Spellemannpriser, sist hedersprisen i 2023.

Han ble også utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin visekunst.

Han var påvirket av amerikansk folkemusikk, men plukket også opp inspirasjon fra norsk og annen musikk. Allsidigheten førte også til at han ga ut den populære barneplata » … Og Fia hadde sko».

Det var særlig som soloartist med tekster på norsk han markerte seg, men også i samarbeid med andre, blant dem Steinar Ofsdal, Ballade!, Gitarkameratene og Hot Club de Norvège.

«Tanta til Beate»

Flere av sangene til Lillebjørn Nilsen har blitt allemannseie – og det er ikke mange som ikke har nynnet til sanger som «Tanta til Beate», «Stilleste gutt på sovesal 1», «Bysommer», «Barn av regnbuen», «Haba haba!», «Ola Tveiten», «Se alltid lyst på livet», «Alexander Kiellands Plass», «1000 søte damer», eller «God Natt Oslo», for å nevne noen.

LP-en «Nære Nilsen» ble gitt ut i 1993, og ble hans siste og tiende solostudioalbum.

– Før kalte vi det røtter, ikke roots. Musikklivet er avhengig av trender, men jeg har spilt sånn som dette i alle år. For meg blir det feil å bo i Oslo og ha sine musikalske «roots» i Texas, sa han til NTB i forbindelse med utgivelsen.

«Barn av Regnbuen»

Tilknytning til folkemusikk og viser fra USA ble ytterligere forsterket gjennom hans vennskap med nestoren Pete Seeger.

Nilsen fikk en av sine største med sin norske versjon av hans «My Rainbow Race», «Barn av Regnbuen».

Det var nettopp denne sangen han fremførte et år etter terrorangrepene 22. juli 2011. Et smekkfullt Youngstorget sang med Lillebjørn som hilste fra Seeger. Sangen ble også fremført som allsang over hele landet.

Under en konsert med Gitarkameratene i Grieghallen i 2013 kollapset han på scenen og måtte følges ut. I etterkant har han fortalt at det hang sammen med en kreftoperasjon.

Etter hvert trakk han seg mer bort fra offentligheten, men fortsatte å holde konserter i begrenset omfang.