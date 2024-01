Eide om ICJ: Et viktig budskap som Israel må forholde seg til

– Det er viktig og tydelig at domstolen har sagt at Israel er folkerettslig forpliktet til å begrense maktbruken mer i tråd med den humanitære folkeretten, sier Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

– De har fortsatt lov til å bekjempe en terrororganisasjon, men de må ta et helt annet hensyn for å unngå sivile tap, sier utenriksministeren videre.

Han påpeker at avgjørelsen i Haag ikke bare krever demping av maktbruken og at mer humanitær hjelp slipper inn til den krigsherjede Gazastripen.

– De må også avstå fra blokade og andre tiltak som ødelegger sivilbefolkningens liv mer indirekte, sier han og trekker fram innskrenkninger i tilgang til vann, mat, medisiner og forsyninger.

I tillegg til endringer i den militære innsatsen og den humanitære situasjonen, forventer Eide at det blir slutt på dehumaniserende uttalelser fra sentrale israelske myndighetspersoner.

– Dette er utsagn som at man kjemper mot dyr, eller at alle i Gaza har ansvar fordi flertallet en gang stemte på Hamas. Også den israelske dommeren i ICJ stemte med flertallet om at slike oppfordringer må ta slutt.

I tillegg til israelske tiltak, som landet er pålagt å rapportere om, tror Eide også at avgjørelsen fra Haag vil føre til at flere land i Europa blir tydeligere i sin språkbruk overfor Israel.

– Europeiske land legger stor vekt på internasjonale domstoler. Det gjør vi også, og vi mener disse domstolene er til for å brukes, sier utenriksministeren. Han avslutter med å minne om at fredagens beslutning er folkerettslig bindende, ikke et synspunkt.

