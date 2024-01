Hvordan makter landets folkevalgte å jobbe frem høyere utdanning mens de samtidig kjører på med stortingsarbeid og velgerpleie i hjemtraktene?

Flere representanter har de siste årene skaffet seg utdanning ved siden av det daglige virket.

Utgiftene må de ta selv. Men fri til å lande arbeidet kan Stortinget gi dem. Inntil to uker med velferdspermisjon kan representanter få i forbindelse med eksamen, får Vårt Land opplyst fra Stortingets administrasjon.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har havnet i ruskevær etter anklager om plagiat i masteroppgaven fra Nord universitet høsten 2021. I forbindelse med studier fikk hun totalt ni dager med velferdspermisjon da hun før statsrådsjobben var stortingsrepresentant.

Flere Ap-profiler har fullført utdanning samtidig som de har vært stortingsrepresentanter. Noen av dem uten noen form for aktiv støtte.

Får beholde «lønn» når de har velferdsperm til studier

Fra Stortingets administrasjon får Vårt Land klarlagt at stortingsrepresentanter ikke får økonomisk bistand av noe slag hvis de på si setter seg på «skolebenken». Men de får derimot ikke noe kutt i godtgjørelsen – altså inntekten – de får som representanter.

Stortingets pressetjeneste skriver dette:

«Det er åpnet for at det kan innvilges velferdspermisjon for stortingsrepresentanter i inntil to uker i forbindelse med avlegging av eksamen og at godtgjørelsen kan opprettholdes i de to ukene, jf. stortingsgodtgjørelsesloven § 7 andre ledd bokstav d».

FIKK PERM: Ingvild Kjerkol - her under koronatid i Stortinget - er blant representantene som fikk velferdsperm til studier. Det gjorde også Trond Giske i forrige periode. (Heiko Junge/NTB)

Et lite knippe har fått – en av dem var Giske

Men hvem har de siste to stortingsperiodene fra 2017 og frem til nå fått dager med velferdspermisjon til studier? De er få – og dette får Vårt Land opplyst:

Ved siden av Kjerkol har Aps utdanningspolitiske talskvinne, Elise Waagen, fått fem dager med permisjon.

Høyres Stefan Heggelund fikk to dager i forrige periode.

Eks-nestleder i Ap, Trond Giske, fikk fire dager i sin siste periode (2017-2021).

Giske fullførte masteroppgaven i 2023. Den var også mye av grunnlaget for debattboken Verdt å slåss for, som kom ut i fjor høst.

Elise Waagen opplyser til Vårt Land at hun hadde permisjon for hjemmeeksamen i mars 2020. Emnet var «kriseledelse og operativ samfunnssikkerhet».

Da måtte jeg skynde meg å levere eksamen og rekke tilbake til votering i Stortinget. — Fredric Holen Bjørdal, tidligere stortingsrepresentant (A), nå advokat.

En Ap-profil tok master

Vårt Land har sjekket Stortingets biografier, der representanters utdanning listes opp. I liten grad inneholder biografiene opplysninger om den utdanningen landets folkevalgte faktisk har.

Men tidligere Ap-statsråd og nestleder Hadia Tajik skal ut fra biografien ha fullført mastergrad i jus i perioden 2010–2012. Da var hun samtidig stortingsrepresentant og medlem av Stortingets kirke, utdannings- og forskningskomité.

I samme parti fullførte en annen representant et studieløp utenom det vanlige.

---

Studiestorm

Stadig flere tilfeller av tekstlikhet er de siste dagene oppdaget i masteroppgaven til statsråd Ingvild Kjerkol.

Hun møter anklager om plagiat. Men i fagfolk har ulike oppfatning om hvor alvorlig dette er.

Statsminister Jonas Gahr Støre har fortsatt tillit til Kjerkol som statsråd. Nord universitet skal i tiden som kommer gjennomgå Kjerkols masteroppgave og tekstlikheter.

---

Uten perm ble ung komet jurist. – Hektisk tid

Fredric Holen Bjørdal forlot Stortinget høsten 2021 og jobber nå som senioradvokat i Kvale advokatfirma i Ålesund. 23 år gammel ble han innvalgt på Stortinget, 23 år gammel.

Innimellom i de åtte årene fullførte han en mastergrad i rettsvitenskap, avlagt i 2018. Bjørdal var hyppig deltaker i Stortingets debatter og satt siste perioden i finanskomiteen.

På spørsmål om hvordan han klarte å få rom til dette, svarer en travel Bjørdal i en sms. Oppgaven skrev han i en sommerferie i et mellomvalgår. Han søkte ikke om en eneste dag med permisjon og drev med selvstudier på kveld, i helger og i møtefrie perioder.

– Det var ei hektisk tid, skriver han.

ADVOKAT: Fredric Holen Bjørdal representerte Ap fra Møre og Romsdal fra 2013 til 2021. Han tok master i rettsvitenskap samtidig - og jobber nå i advokatbyrå. (PETER MYDSKE)

Slipper å havne i lobby-bransjen

– Pliktene overfor velgerne og nasjonalforsamlingen kom alltid først, sier Bjørdal i dag.

Derfor deltok han ikke på forelesninger. Kolliderte eksamen med møtedag, kunne han søke såkalt «utbytting».

– Da måtte jeg skynde meg å levere eksamen og rekke tilbake til votering i Stortinget. Og så ta igjen arbeidet på ettermiddag og kveld, forteller han i ettertid.

Overfor Vårt Land løfter Bjørdal frem det positive i at stortingsrepresentanter kan ta utdanning på si:

Det gjør det mulig for unge i studiealder – som for ham selv den gang – å likevel gå inn i rollen som stortingsrepresentant.

Etterpå kan det også bli lettere å få en ordinær jobb – uten å havne opp i informasjons- og lobbybransjen.