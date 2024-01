DN: Nye eksempler på tekstlikhet i Kjerkols masteroppgave

DN omtaler flere eksempler der Kjerkol og medstudenten helt eller delvis har skrevet like tekster som andre kilder. Eksemplene ble først omtalt på nettstedet Reddit og oppdaget av Reddit-brukeren «linguanordica».

De tre eksemplene har nesten eller helt samme ordlyd som andres oppsummeringer, og mangler eller har mangelfull kildehenvisning, ifølge avisen.

To av eksemplene er hentet fra masteroppgavens drøftingsdel, ifølge avisa.

– Når det gjelder metode- og teoribeskrivelsene, så har vi brukt samme metode som tidligere oppgaver og gått til de samme primærkildene og brukt samme kildehenvisninger, sier Kjerkol til DN.

Avviser plagiat

I helga kom det fram at Kjerkols masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

– Vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, sa hun til VG søndag.

Tekstlikhetene som da var kjent for offentligheten, kom fra en tidligere versjon av oppgaven, hvor Kjerkol og medstudenten hadde med en drøftingsdel der de gikk gjennom sine funn og konklusjoner opp mot tidligere oppgaver.

Kjerkol: – Absurd

Nord universitet skal se på saken. Kjerkol vil «ha videre dialog med dem». Hun har overfor Dagbladet uttrykt at hun finner det «absurd å forholde seg til påstander om informanter som ikke finnes».

Hun er tydelig på de har brukt egne funn i masteroppgaven.

Helseministeren er forelagt de nye eksemplene og sier følgende:

– Beskrivelser av metode og forskningslitteratur i vår masteroppgave er sammenfallende med beskrivelser i andre oppgaver og er i stor grad bygget på den metodeundervisningen og de eksemplene på god metode vi ble vist under studiet. På de steder der våre metode- og teoribeskrivelser er like med tidligere oppgaver, burde det fremgått av referanselisten. KS-håndboka og rapporten som det vises til, står begge i oppgavens referanseliste.