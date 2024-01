DeSantis gir opp – nå er det Trump mot Haley

– Jeg kan ikke be våre tilhengere om å stille opp som frivillige og donere av sine ressurser hvis vi ikke har en klar vei mot seier. Derfor innstiller jeg i dag valgkampen min, sier 45-åringen, som kom på andreplass i Republikanernes nominasjonsvalg i Iowa.

Kunngjøringen kommer bare to dager før valget i New Hampshire, der DeSantis lå langt bak både Trump og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley på meningsmålingene.

Dypt konservative DeSantis ble i sin tid betraktet som en naturlig arvtaker til Trump, og Republikanernes beste alternativ til den omstridte ekspresidenten. Tidlig i 2023 ledet han knepent over 77 år gamle Trump på flere meningsmålinger.

Haley vs. Trump

Men DeSantis har lenge tapt terreng. Det skyldes mangler i valgkampstrategien, tilsynelatende anstrengte møter med velgere og Trumps hittil urokkelige grep om partiets grasrot, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

DeSantis retrett betyr at Nikki Haley (52) nå er den siste gjenværende republikaneren som har mulighet til å danke ut Trump. Hun levnes imidlertid små sjanser til å vinne partiets kandidatur i høstens presidentvalg.

70 prosent av republikanerne er positivt innstilt til Trump, viser de siste meningsmålingene.

Langt bak Trump

På valgmøtene i Iowa 15. januar fikk DeSantis 21 prosent av stemmene og tok dermed en knepen andreplass foran Nikki Haley.

Trump vant som ventet en soleklar seier med over halvparten av stemmene.

Ingen kandidat har noensinne tapt Republikanernes valgkamp etter å ha vunnet de to første delstatene. Dersom Trump vinner i New Hampshire, regnes det som ganske sikkert at han vil erklære at kampen er over.

– Det er tydelig for meg at flertallet av de republikanske nominasjonsvelgerne vil gi Donald Trump en ny sjanse, sa DeSantis i videoen på X/Twitter der han søndag kunngjorde at han trakk seg.

Haley til angrep

Han påpeker at han har vært uenig med ekspresidenten, først og fremst når det gjelder håndteringen av koronapandemien.

– Han har min støtte fordi vi kan ikke gå tilbake til fortidens gamle republikanske garde eller en nyinnpakket versjon av oppvarmet korporativisme som Nikki Haley representerer, sier guvernøren.

Haley har i stor grad unnlatt å angripe Trump direkte, men den siste uka har det endret seg. I helgen stilte hun spørsmål ved Trumps mentale evner og sammenlignet ham med Demokratenes sittende president, 81 år gamle Joe Biden.

Mot abort, for våpen

DeSantis er av mange omtalt som mindre kaotisk og mer forutsigbar versjon av Donald Trump, som han også tidligere har støttet helhjertet opp om.

I motsetning til Trump har den katolske trebarnsfaren i karrieren vært innblandet i få om noen personlige skandaler, og rent politisk har de to appellert til mange av de samme velgerne.

De Santis er en ihuga abortmotstander, tilhenger av liberale våpenlover og hylles av høyresiden i Det republikanske partiet for å ha skjerpet Floridas lover på områder som innvandring og utdanning.

Florida-guvernøren, som har italienske aner, har hindret universiteter i å bruke offentlige midler på programmer som fremmer mangfold, likestilling og inkludering, og han har sørget for å få en rekke bøker fjernet fra skolebiblioteker i Florida.