Israel-ekspert: – USA taler med to tunger

Torsdag sa statsminister Benjamin Netanyahu at han har gitt USA beskjed om at han er imot en palestinsk stat etter Gaza-krigen.

USA sier at de vil fortsatt jobbe for at palestinerne skal få sin egen stat.

– Det vil bli et Gaza etter at konflikten er over, ikke en ny okkupasjon av Gaza, sier John Kirby, som er talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Hva betyr to så ulike syn på framtida?

– En måte å tolke det på, er at Netanyahu med dette risikerer en konfrontasjon med USA.

Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Prio. Han mener likevel en annen forklaring er langt mer sannsynlig:

– Benjamin Netanyahu føler seg så trygg på at USA ikke kommer til å konfrontere ham. For USA legger nemlig ingen makt bak ordene sine, og sånn har det vært alle de årene Netanyahu har sittet ved makten. Han har erfart det selv: Når det kommer til stykket, skjer det ingenting, sier Jensehaugen til Vårt Land.

Våre amerikanske venner tilbyr oss penger, våpen og råd. Vi tar pengene, vi tar våpnene, men ikke rådene — Moshe Dayan (1915-1981)

Løfte fra Biden

Utenriksminister Espen Barth Eide mener det er svært bekymringsfullt at Netanyahu avviser hele ideen om en tostatsløsning, stikk i strid med de avtalene Israel og PLO inngikk i Oslo. Den israelske statsministerens uttalelser er i utakt med et nesten samlet internasjonalt samfunn, sier han ifølge NTB.

Eide sier Norge anerkjenner palestinernes rett til en egen stat.

Da Biden besøkte Vestbredden i juli 2022, forsikret han president Mahmoud Abbas om at palestinerne har USAs støtte i kravet om en egen stat.

– Det må være en politisk horisont som det palestinske folk faktisk kan se, eller i det minste føle. Vi kan ikke tillate at håpløsheten stjeler framtida, sa han.

Nylig sa en talsmann for amerikansk UD at Israels sikkerhetsutfordringer bare kan løses dersom palestinerne får sin egen stat.

På en TV-overført pressekonferanse torsdag kveld sa Netanyahu på sin side sa at Israel behøver «sikkerhetskontroll over alle områder vest for Jordan». Betegnelsen «områdene vest for Jordan» inkluderer nødvendigvis både den okkuperte Vestbredden og Gazastripen.

– Dette kolliderer med ideen om palestinsk suverenitet, men hva kan man gjøre, sa Netanyahu i intervjuet.

---

To stater

En palestinsk statsdannelse er ikke nevnt i de såkalte Oslo-avtalene som på begynnelsen av 1990-tallet sikret palestinerne begrenset selvstyre i enkelte deler av det okkuperte området.

Antallet israelske bosettere i de okkuperte områdene er sjudoblet siden den første Oslo-avtalen ble undertegnet i 1993. Infrastruktur knyttet til bosettingene legger beslag på en stadig større del av de palestinske områdene.

Verdenssamfunnet fastholder at en framforhandlet tostatsløsning er veien til fred, men forhandlingene brøt i realiteten sammen for rundt ti år siden.

Kilde: NTB

---

Tar pengene, ikke rådene

Jensehaugen mener at presset fra Det hvite hus er retorisk, ikke reelt.

– De taler med to tunger. På den ene siden sier de «slipp inn mer nødhjelp til Gaza» og legger tilsynelatende press på Israel, mens de samtidig lar Israel «gjøre ferdig» krigføringen. Det blir i praksis null press på Israel, mener han.

«Våre amerikanske venner tilbyr oss penger, våpen og råd. Vi tar pengene, vi tar våpnene, men ikke rådene,» skal Moshe Dayan ha sagt. Dayan var en framtredende israelsk offiser og var også forsvarsminister og utenriksminister.

Jørgen Jensehaugen sier Israels statsminister lever etter denne strategien i dette gamle sitatet. Netanyahu tar også imot støtte og ignorerer presset fra omverdenen.

– Hvordan er presset fra USA retorisk?

– Mener USA at en tostatsløsning er eneste farbare vei, ja da må de legge press på Israel, ikke bare tomme ord. Da må de for eksempel trekke tilbake anerkjennelsen av Jerusalem som hovedstad, komme med tiltak som hindrer flere ulovlige bosettinger på Vestbredden. De må ikke bare stanses, men bygges ned. Ingenting av dette er på tapetet for USA, sier han.