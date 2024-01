I november møttes folk fra det innvandringsfiendtlige partiet AfD, velstående forretningsfolk, Martin Sellner fra den høyreekstreme identitærbevegelsen og nynazister på et hotell i Potsdam.

Det var det ikke meningen noen skulle vite om.

På møtet ble det diskutert en «masterplan» om å deportere millioner av mennesker fra Tyskland - migranter og «uassimilerte borgere». «Remigrasjonen» skulle også innkludere dem som allerede er tyske borgere.

Magasinet Correctiv avslørte detaljer fra det hemmelige møtet sist uke, og saken har vakt stor oppmerksomhet i Tyskland.

Magasinet hadde fått tips om møtet, og sett invitasjonene - som kun ble sendt per post, ikke digitalt. En reporter gikk undercover, og var gjest på hotellet under møtet.

Prøver å distansere seg fra skandalen

Roland Hartwig var på møtet i Potsdam, han er Alice Weidels høyre hånd.

Hun er en av Alternativ for Tysklands (AfD) to ledere.

Hartwig, som også er tidligere medlem av forbundsdagen, mistet jobben etter avsløringene. Men han vil fremdeles spille en viktig rolle bak scenen i AfD, har partifolk sagt til BBC.

Ytre høyre-partiet AfD har siden avsløringen forsøkt å distansere seg fra skandalen, og sier at AfD ikke på noen måte er koblet opp mot tilstelningen og at partimedlemmene som var der, gjorde det på eget initiativ.

AfD har økt på meningsmålingene de siste månedene - og er for tiden Tysklands nest største parti.

Mange sammenligner AfD med nazistpartiet som kom til makten på 1930-tallet. AfD sier de er et demokratisk parti som «gjenspeiler bekymringen til en befolkning som er lei av dagens tilstand i tysk politikk».

– Ikke tilfeldig at AfD var der

Journalisten Martin Bernstein følger det høyreekstreme miljøet i Tyskland tett. Han jobber i Süddeutsche Zeitung i München. Han mener det ikke er tilfeldig at framstående AfD-politikere deltok.

– De forsøker å plassere ideen om remigrasjon midt i den offentlige debatten - for så å fylle det begrepet med hva de ønsker selv, sier Bernstein til Vårt Land. Han mener kommentarene på sosiale medier blant AfD-støttespillere er skremmende:

«Dette er ingen trussel, det er et løfte». Hjelpe meg, sier jeg. Ideen om å tvinge millioner ut av landet, kan noen kalle det et løfte?

Bernstein mener det var svært viktig at magasinet Correctiv avslørte konspirasjonen, selv om ingrediensene - hverken folk eller ideer - er ukjente i Tyskland .

Må samle inn penger

Gjestene på hotellet i Potsdam hadde fått personlige invitasjoner fra «Düsseldorf Forum», som gruppa kaller seg. De beskriver seg selv som et «eksklusivt nettverk», og alle gjestene måtte gi en donasjon. Å samle inn penger er en av gruppas viktigste oppgaver, i følge magasinet Correctiv. De skal skaffe midler fra rike mennesker som i hemmelighet vil støtte ytre-høyreallianser og grupperinger.

Planen om remigrasjon ble presentert av Martin Sellner.

Han er en sentral figur i identitærbevegelsen, også kjent som «Generasjon Identitet»

Sellner er en omstridt, kontroversiell og tidligere leder av den høyreekstreme bevegelsen i Østerrike. I 2019 ble han permanent utestengt fra Storbritannia på grunn av sine ekstremistiske synspunkter.

Ifølge ham er det tre grupper som skal flyttes på: Asylsøkere, mennesker som har opphold, men ikke statsborgerskap, og «ikke-assimilerte» tyske statsborgere.

Bernstein sier at remigrasjon for Martin Sellner betyr at alle som ikke er «genuine» tyskere skal ut av landet.

– Det ville blitt et comeback for «Ariernachweis», som nazistene innførte, sier Martin Bernstein.

«Ariernachweis» var et offentlig utstedt sertifikat som beviste at bæreren var tysk og arisk.

Bernstein tror ikke ekstremismen vil få et fotfeste blant flertallet, men han frykter at folk ikke tenker over hva slags konskekvenser slike ideer kan få.

Etter avsløringene har tyske medier dratt parallellen mellom Potsdam-møtet og Wansee-konferansen i 1942. Wannsee-konferansen var et møte mellom representanter for tyske regjeringsdepartementer og partifolkv i en villa i Am grossen Wannsee - åtte kilometer unne – for å planlegge den «endelige, fullstendige løsning av jødespørsmålet».

Tilbake på banen

EKSTREM: «Masterplanen» om remigrasjon ble presentert av Martin Sellner. Han er en sentral figur i identitærbevegelsen, også kjent som «Generasjon Identitet», (Paul Zinken/AP)

Martin Bernstein sier at Sellner har mistet noe av sin innflytelse de siste årene, og at det så ut som hele Identitäre Bewegung, som den heter på tysk, ville forsvinne.

– Med Potsdam-kuppet har han klart å posisjonere seg som lederen av «det nye høyre», selv om han ikke er det. Men som agitator og propagandist har han en posisjon, særlig for unge aktivister, sier Bernstein.

Den utbredte konspirasjonsteorien om en befolknings­utbytting i Europa er sentral i Identitærbevegelsen. Altså at den hvite befolkningen i Europa etter hvert vil bli byttet ut av muslimer fra Midtøsten og innvandrere fra Afrika.

Demonstrerer mot ekstremisme

Forbundskansler Olaf Scholz har bedt folk stå sammen mot «fanatiskere med assimileringsfantasier».

Ordføreren i Potsdam, Mike Schubert, uttalte at planene «minner om det mørkeste kapittelet i tysk historie».

Martin Bernstein sier saken har vakt sterke reaksjoner, og at den pågående debatten om partiet AfD utgjør en fare i samfunnet har økt. Flere krever at partiet, eller deler av det, bør bli forbudt. Søndag demonstrerte tusener i Potsdam mot høyreekstremisme. Blant dem statsminister Olaf Scholz og utenriksminister Annalena Baerbock.

– Det virker som om folk våkner igjen, sier Bernstein.

---

Alternativ for Tyskland ( AfD)

Stiftet i 2013, da som et EU-skeptisk parti. De siste årene har innvandringsspørsmål stått øverst på agendaen.

Det nasjonalistiske, innvandringsfiendtlige og ofte russiskvennlige AfD har i det siste nådd nye høyder på tyske meningsmålinger.

I Sachsen – en av tre delstater i øst som holder valg i september – fikk AfD en oppslutning på hele 37 prosent på siste meningsmåling.

---

Les mer om identitærbevegelsen:

---