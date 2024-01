MDG tar ugyldige oljetillatelser til Stortingets kontrollkomité

Lan Marie Berg mener at avgjørelsen viser at norsk oljepolitikk er ulovlig.

– Denne dommen beviser at staten har en plikt til å nekte nye oljefelt av hensyn til klima og miljø, som staten ikke har overholdt.

I dommen torsdag slår tingretten fast at staten urettmessig ga tillatelse til utbygging av tre olje- og gassfelt. Det er fordi forbrenningsutslipp ikke var utredet for de tre oljefeltene, ifølge tingretten. De går også langt i antyde at statens tillatelser bygger på «feil faktum og en uforsvarlig prognose».

– Dette viser at norsk oljepolitikk er ulovlig. Når staten har brutt loven, mener jeg det er nødvendig at kontrollkomiteen på Stortinget ser på oljeutvinninger, sier Berg.