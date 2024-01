Opprørt over nei til Gaza-pakke, frykter etnisk rensing

Tirsdag falt i praksis avgjørelsen i Stortingets utenrikskomité:

De store partiene og KrF sier nei til å lage en flerårig bistandspakke for Gaza etter modell fra Norges flerårige Nansen-program for Ukraina.

I et brev til Utenrikskomiteen skriver utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) at regjeringen ikke vil bruke ekstra oljemilliarder utenfor de vanlige budsjettene, slik Norge gjør for å hjelpe Ukraina.

Dermed er det kroken på døra for fremstøtet fra MDG, SV og Rødt om en flerårig milliardstøtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Gaza.

– Uforståelig og trist, sier Lan Marie Berg, Miljøpartiet De Grønnes parlamentariske leder.

Hun rister på hodet over at Ap, Sp, Høyre, Frp og KrF sier nei til å gjøre det samme for Gaza, som et samlet storting vedtok å gjøre for Ukraina i fjor vår.

Tirsdag ble også to solo-forslag fra SV og Rødt om sanksjoner mot Israel, stemt ned i Utenrikskomiteen på Stortinget. På Løvebakken protesterte aktivister med Palestina-skjerf.

– Norge bør ikke stille seg bak etnisk rensing

Vårt Land treffer en skuffet Lan Marie Berg i Stortingets vandrehall. Der hevder MDG-toppen at Israel driver etnisk rensing på Gaza-stripen.

– Det må ikke bli ubeboelig på Gaza, slik at palestinerne i praksis blir fordrevet fra et område på ny. Mange som måtte flykte nå, særlig fra nord på Gaza-stripen, var allerede flyktninger eller barn av flyktninger, sier hun.

Hun sier «flere ledende stemmer» i Israel har tatt til orde for å fordrive palestinerne permanent.

– Det er jo det samme som etnisk rensning, som Norge ikke bør stille seg bak, sier Berg.

– Du mener det er etnisk rensing på Gaza-stripen og at det er et mål for Israel?

- Ja, når man fordriver et helt folk fra et område og ønsker at det skal gjøres permanent, er det definisjonen på det. For meg er det tydelig at Israel har et mål om å gjøre disse områdene ganske ubeboelige og et ønske om å fordrive palestinerne fra de indre områdene, sier hun.

Å etablere et Gaza-program med årlig milliardstøtte til gjenoppbygging, kunne vært et avgjørende bidrag å gjøre områdene beboelige igjen, mener MDG-politikeren:

– Her kunne Norge gitt et klart signal til Israel om at vi forventer at de bombede områdene blir bygget opp igjen, så palestinerne kan bo der.

SAMMEN FOR UKRAINA: Vinteren 2023 fant alle partiene på Stortinget sammen og vedtok det femårige Nansen-programmet for Ukraina. Bildet er fra et av forhandlingsmøtene med de parlamentariske lederne. (Erlend Berge)

Sier nei til penger utenfor det vanlige budsjettet

Med Nansen-programmet gir Norge minst 15 milliarder i året til Ukraina i fem år. I 2023 skulle halvparten være sivil og humanitær hjelp. MDG foreslo til sammenligning fem milliarder til Gaza i sitt alternative budsjett for 2024.

Partiene bak forslaget – MDG, SV og Rødt – mener at flerårig hjelp til Gaza bør finansieres med ekstra oljepenger og utenfor det vanlige bistandsbudsjettet, slik den ikke går på bekostning av annen norsk bistand. Dette var modellen Stortinget valgte for Ukraina-hjelpen.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sier derimot nei til forslaget. I et brev til Utenrikskomiteen skriver duoen at det ennå ikke er mulig å ta stilling til Norges rolle i «gjenoppbygging av Gaza på sikt».

Norge er leder av giverlandsgruppen for Palestina og sterkt engasjert i håndteringen av spørsmålet, understreker de. Men i brevet avviser statsrådene langt på vei å bruke penger utenfor det vanlige budsjettet:

«Gjennom normale budsjettprosesser, vil regjeringen sørge for at det allokeres både humanitær og langsiktig utviklingsbistand til Gaza basert på behovene på bakken».

Statsrådene minner om at regjeringen økte den humanitære bistanden til Gaza med totalt 490 millioner etter krigens utbrudd og ga 100 millioner ekstra til Den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden.

Venstre med støtte – varsler også egne forslag

Venstre og partileder Guri Melby støtter derimot forslaget fra MDG, SV og Rødt i Utenrikskomiteen. Sammen med SV og Rødt viser Venstre til utenriksminister Espen Barth Eide «sine gjentatte utsagn om at Norge ikke skal ha doble standarder»-

«Det impliserer at Norge også bør gi en flerårig støttepakke til gjenreising av Gaza», skriver trioen.

Overfor Vårt Land varsler Guri Melby at Venstre også vil fremme et eget forslag før Stortinget skal debattere og stemme over en egen Gaza-pakke 1. februar. Der handler om å «hindre at vi investerer i selskaper som opererer i okkupert områder».

Tirsdag fremmet Venstre også forslag om å «stoppe import fra okkuperte områder, støtte opp om initiativ for å nekte visum til voldelige bosettere og tiltak for å hindre at norske våpen havner i Israel», skriver Melby til Vårt Land.

Bjørnar Moxnes (Rødt): – Norge har en moralsk plikt

«Vi mener at å opprettholde sentral sivil infrastruktur, helsetilbud og utdanning, er helt avgjørende for fredsarbeidet og tostatsløsningen på sikt», skriver MDG, SV og Rødt sitt forslag.

– Norge har en moralsk plikt til å bidra til å gjenoppbygge det palestinske sivilsamfunnet. Da trengs et flerårig, forpliktende program, som kan opprettholde innsatsen som trengs uansett hvem som sitter i regjering, skriver Bjørnar Moxnes, utenrikspolitisk talsperson i Rødt. til Vårt Land.

SV er også sterkt kritiske til partiene som ikke ønsker å være med på forslaget.

– Hvor ble det av den stolte palestinasolidariteten i Arbeiderpartiet? Det er uforståelig at regjeringen ikke vil bidra til gjenoppbygging av et Gaza som er lagt i ruiner. Og at KrFs nestekjærlighet ikke har rom for den palestinske sivilbefolkningen, er bare trist, sier utenrikspolitisk talsperson Ingrid Fiskaa i SV til Vårt Land.

Hun minner om at regjeringspartiene ikke lykkes i holde sitt eget løfte om å gi en prosent av BNI i bistand.

– Her serverer vi regjeringa løysinga på eit sølvfat, og så seier dei nei. Det er ufatteleg, mener Fiskaa.