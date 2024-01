Donald Trump tok første stikk, vant nominasjonsvalget i Iowa

Trump sikret seg 51 prosent av stemmene i Iowa, og han vant dermed nominasjonsvalget med større margin enn noen republikaner tidligere i delstaten.

Inntil videre ser det dermed ut til at USA må forberede seg på omkamp mellom to aldrende herrer i presidentvalget i november. Trump vil da være 78 år gammel, mens president Joe Biden fyller 82 år den måneden.

– Nå er det virkelig på tide at alle, at landet, kommer sammen, sa Trump i en til ham å være kortfattet tale da seieren i Iowa var et faktum.

Tiltaler

På demokratisk side har Biden foreløpig ingen utfordrere, og det eneste spørsmålet synes derfor å være om presidenten har helse til å drive valgkamp og sitte fire nye år i Det hvite hus.

Trump er blant annet tiltalt for forsøk på å undergrave USAs demokrati, for å ha brutt landets sikkerhetslover, for å ha betalt bestikkelser og for å ha bløffet om egen økonomi.

Det ser imidlertid ikke ut til å skremme tilhengerne hans, som mener at landet om nødvendig kan ledes fra en fengselscelle. USAs grunnlov er heller ikke til hinder for dette. Selv avviser Trump alle anklager.

Utfordrere

I motsetning til Biden har imidlertid Trump utfordrere i eget parti, og det var derfor knyttet spenning til hvilken av dem som ville komme nærmest i Iowa.

Ekspertene spådde på forhånd USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, men hun måtte se seg slått av Florida-guvernør Ron DeSantis, av enkelte omtalt som en mindre kaotisk og mer forutsigbar versjon av Trump.

DeSantis fikk 21 prosent av stemmene og Haley fikk 19 prosent, og de to får dermed med seg henholdsvis åtte og sju delegater til partiets landsmøte. Trump får med seg 19 eller 20 delegater.

Leder klart

På landsmøtet i midten av juli trengs det støtte fra minst 1215 delegater for å bli partiets presidentkandidat, og meningsmålingene har så langt levnet liten tvil om utfallet.

På FiveThirtyEights sammenstilling av nasjonale meningsmålinger har Trump nå over 63 prosent oppslutning blant republikanske velgere, mens Haley og DeSantis får henholdsvis 11,9 og 11,6 prosent oppslutning.

– Trump er partiets dominerende kandidat, og «konkurranse nummer én» bekrefter dette, sier Princeton-professor Julian E. Zelizer i en kommentar til nominasjonsvalget i Iowa.

Sjanseløs DeSantis

Trump tapte nominasjonsvalget i Iowa i 2016, men har siden bygd opp en trofast tilhengerskare i delstaten.

Det samme har DeSantis forsøkt å gjøre, og Florida-guvernøren håper der på et en langt jevnere kamp der. Det kunne ha sikret ham et bedre utgangspunkt senere i valgkampen, når Trumps juridiske problemer ventes å øke.

DeSantis har slett ikke gitt opp håpet og understreker at han vil kjempe videre «for å reversere galskapen vi har vært vitne til her i landet».

New Hampshire neste

Neste delstat det skal kjempes om, er imidlertid New Hampshire der DeSantis har liten oppslutning, og mange analytikere mener Florida-guvernøren er sjanseløs.

– Det er Biden som er den store vinneren i kveld. Nå får han akkurat den motkandidaten han ønsker, nemlig Trump, konstaterer den republikanske kommentatoren Mike Madrid.

Mens De Santis regnes som sjanseløs i New Hampshire, har Nikki Haley større oppslutning i delstaten. Hun håper på seier og mener derfor å kunne avverge det hun kaller et mareritt, nemlig en omkamp mellom Trump og Biden i november.