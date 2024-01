Snuoperasjon i FFB: Skifter navn og endrer formål

– Navneskiftet skjer som et ledd i den pågående snuoperasjonen som styret har iverksatt. Det settes punktum for det som har vært, og foreningen ser nå fremover, skriver styreleder Knut Johannessen i en pressemelding.

Han forteller at også formålet til foreningen endres. Det innebærer at den ikke lenger skal jobbe for å etablere et barnehospice. Foreningen holder samtidig fast på den opprinnelige målgruppen og utvider denne til å gjelde familier i alvorlig krise – uansett årsak.

– Med de feil som ble gjort fra FFB sin side, og de ulike utfordringene som har vært knyttet til den foregående planen, har foreningen besluttet å endre kurs for å sikre at midlene som er investert, kan forvaltes på en samfunnsnyttig måte, sier Johannessen.

Huset på Eg ligger i Kristiansand og har 28 sengeplasser. Det er bygget for å kunne gi familier et opphold og et helserelatert behandlingstilbud. Til sammen er det investert cirka 165 millioner offentlige kroner i prosjektet.

I januar i fjor publiserte Helsedirektoratet en knusende rapport fra PwC der det ble avdekket en rekke kritikkverdige funn knyttet til pengebruken i FFB. På forsommeren i fjor ble det kjent at FFB hadde oppdaget nye uregelmessigheter fra før det sittende styrets funksjonstid.

Johannessen opplyste da at det ikke var noe som tydet på at noen hadde hatt noen personlig økonomisk vinning av det de hadde funnet ut.