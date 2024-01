Lava har nådd frem til Grindavik – hus står i brann

Det første huset tok fyr kort tid etter å ha kommet i kontakt med lavaen, skriver avisa Morgunbladid.

Den nye sprekken åpnet seg rundt klokken 12.10 lokal tid, 13.10 norsk tid, opplyser Islands meteorologiske institutt. Klokken 14.30 lokal tid nådde den de første husene i Grindavik.

Det meteorologiske instituttet skriver samtidig at det kan ventes at flere sprekker vil åpne seg i området etter hvert.

Seismolog Kristín Jónsdóttir ved Islands meteorologiske institutt beskriver Grindavik som et «høyrisikoområde».

– Grindavik er et veldig farlig område akkurat nå, sier hun til kringkasteren RUV.

Hun sier at området vil bli fløyet over senere søndag for å undersøke lavabunnen og hvor mye magma som har kommet opp.

Vidar Reynisson, divisjonsdirektør for sivilforsvaret, sier til kanalen at lavaen nå renner over vollene som er satt opp i området.

Første utbrudd på morgenen

En intens serie med små jordskjelv startet like før klokken 3, skriver Islands meteorologiske institutt på sine sider. Det sterkeste jordskjelvet ble målt til en styrke på 3,5.

Selve utbruddet startet nord for Grindavik like før klokken 8 lokal tid. Direktebilder fra området viste glødende lava som spruter opp mot den mørke vinterhimmelen.

– Det er vanskelig å si hvor stort utbruddet vil bli, sa naturfareekspert Benedikt Ófeigsson ved det meteorologiske institutt til statskanalen RUV søndag formiddag.

Han sa samtidig at utbruddet denne gangen er nærmere Grindavik enn sist. Kystvakten anslo at lavaen søndag formiddag befant seg rundt 400 til 500 meter unna de nordligste husene i byen.

– Utbruddet ser ut til strekke seg i retning Grindavik, sa Ófeigsson.

Kan ta et halvt døgn

Jónsdóttir sa tidligere at det kunne ta rundt et halvt døgn for lavaen å nå Grindavik, og at det var for tidlig å si noe om når sprekken reduseres.

Hun sa videre at søndagens utbrudd er omtrent en firedel av størrelsen på utbruddet som startet 18. desember.

Island har den siste tiden forsøkt å bygge barrierer av jord og stein for å hindre lava i å nå Grindavik, men det siste utbruddet ser ut til å ha trengt gjennom forsvarsverkene.

– Ifølge de første bildene fra kystvaktens overvåkingsfly har det åpnet seg en sprekk på begge sider av forsvarsverkene som har begynt å bli bygget nord for Grindavik, skrev Islands meteorologiske institutt.

De anslår at utbruddet startet sør for Hagafell.

Islands silforsvar hevet søndag beredskapsnivået til «nødsituasjon», som er det høyeste på en skala med tre nivåer. Det innebærer at en hendelse som kan skade mennesker, lokalsamfunn, eiendom eller miljø, er i gang.

– Skremmende

– Det er selvfølgelig skremmende å se hvor nært dette er byen, sier statsminister Katrìn Jakobsdòttir til avisa Morgunbladid.

Islands president Gudni Th. Johannesson sier at utbruddet er en påminnelse om naturens kraft og takker for innsatsen som ble lagt ned for å evakuere Grindavik.

– Sammen tenker vi islendinger vennlig på innbyggerne i Grindavik og alle som er involvert i operasjoner på bakken. Nå blir vi alle testet, skriver han på Facebook.

Grindavik evakuert

Innbyggerne i småbyen sørvest på øya fikk natt til søndag beskjed om å evakuere byen på grunn av fare for et nytt utbrudd. Myndighetene ga de om lag 4000 innbyggerne beskjed om at de må forlate byen innen mandag kveld.

Senere ble de imidlertid evakuert umiddelbart på grunn av faren et for et nær forestående utbrudd.

Den lille byen sørvest på øya ble evakuert sist i november etter en rekke jordskjelv som etterlot store sprekker og åpninger i jordskorpen. Først 23. desember fikk beboerne vende hjem igjen.

Utbruddet er det femte på Reykjaneshalvøya de siste fire årene.













