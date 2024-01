Dronning Margrethe har signert abdikasjonen – Frederik er konge

Den danske dronningen varslet i nyttårstalen om sin abdikasjon etter 52 år på tronen, noe som gjør henne til den lengstsittende monarken i Danmark noensinne. Det er blant annet en ryggoperasjon som er årsaken til at 83-åringen nå lar kronprinsparet overta.

Titusenvis av mennesker strømmet til slottsplassen for å oppleve tronskiftet, og Københavns politi melder på X/Twitter om mye trengsel i gatene i København søndag ettermiddag.

Klokken 14 var det duket for ekstraordinært statsråd på Christiansborg slott, der dronning Margrethe, hennes eldste sønn, kronprins Frederik, og hans sønn, prins Christian, deltok sammen med regjeringen.

Tronskiftet fant sted i det øyeblikket dronningen signerte erklæringen om sin abdikasjon. Kronprins Frederik har dermed overtatt tronen og fått tittelen kong Frederik 10.

Dronningen, som fortsatt skal tituleres som Hennes Majestet etter tronskiftet, ble kjørt tilbake med bil fra slottet til Amalienborg etter møtet.

Senere søndag ettermiddag inviterer det nykronede kongeparet spesielt inviterte gjester til Christiansborg. Når klokken slår 15, skal tronskiftet erklæres av statsminister Mette Frederiksen fra balkongen på slottet, etterfulgt av at kong Frederik 10. skal tale.

Dronningen eskorteres af Gardehusarregimentets Hesteskorte i karet, Dronningen Dronning Margrethe ankom Christiansborg slott i karet fra Amalienborg før tronskiftet søndag ettermiddag. Vognen var eskortert av Gardehusarregimentets Hesteskadron. (Emil Nicolai Helms,Ritzau Scanpix/NTB)

Denmark Royal Abdication Mange strømmet til slottsplassen i København for å oppleve tronskiftet søndag. (Bo Amstrup/AP)

Kong Harald gratulerer danskenes nye konge og dronning

– Min familie og jeg overbringer dere våre varmeste lykkeønskninger som Danmarks nye kongepar, skriver kong Harald til det danske kongeparet.

Kong Harald sendte sine gratulasjoner til kong Frederik 10. og dronning Mary etter tronskiftet i København søndag ettermiddag. Her hyllet han også sin tremenning Margrethe, som nå har abdisert.

– Dere etterfølger en monark som har fylt sin rolle på en beundringsverdig måte. Med varme, klokskap og engasjement har Hennes Majestet Dronning Margrethe fulgt sitt land og sitt folk gjennom gleder og sorger. I mer enn 50 år har hun evnet å være en nærværende monark – med et smittende humør og stor kunnskap. Og med god støtte av sin nærmeste familie. Det nære vennskapet mellom våre to familier betyr mye for oss alle, skriver kong Harald.

– Nå skal dere føre arven videre, og følge Danmark videre inn i en ny tid. Jeg er overbevist om at dere vil fylle deres nye roller på en utmerket måte. Min familie og jeg håper og ber om at dere må få den styrke og støtte dere trenger i deres gjerning, fortsetter han.

Her er Kong Frederiks valgspråk

«Forbundet, forpliktet, for kongeriket Danmark.» Det er valgspråket danskenes nye konge har valgt.

– Mitt håp er å være en samlende konge av morgendagen, sa kong Frederik i sin tale til folket etter å ha overtatt tronen.

Kong Frederik kunngjorde dette etter å ha blitt utropt til konge av statsminister Mette Frederiksen søndag.

Deretter sluttet også dronning Mary seg til kongen på balkongen på Christiansborg slott i København.

Da Frederik sin mor Margrethe ble dronning i 1972, valgte hun valgspråket «Guds hjelp, Folkets kjærlighet, Danmarks styrke».