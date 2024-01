Han spådde kva som skjedde i 2023. Feila berre på eitt spørsmål

Klarar du å føresjå kva som ventar oss i det nye året? Blir Ida Lindtveit Røse nestleder i KrF? Går Putin av? Prøv deg som profet for 2023, oppmoda Vårt Land i januar i fjor.

No er fasiten klar; året 2023 er omme.

Éin av dei som deltok i spådomskonkurransen, var Yngve Slettholm. Han prikkka inn rett svar på 19 av 20 spørsmål om kva som ville skje i 2023. Ingen andre av dei som gav opp namnet då dei svarte hadde så mange rette.

Det blir selvsagt mye kvalifisert gjetting i slike konkurranser — Yngve Slettholm

Kvalifisert gjetting

– Er du kjent for å ha sterke profetiske evner?

«Jeg er nok ikke akkurat kjent for å ha profetiske evner, men prøver å følge godt med på de fleste samfunnsområder og liker gode analyser. Det blir selvsagt mye kvalifisert gjetting i slike konkurranser, og dermed også flaks hvis man treffer. 19 av 20 treff er rett og slett superflaks», skriver fjorårets beste spåmann i en epost til Vårt Land.

Bomma på Sanna

– Du bomma på spørsmålet «held Finlands statsminister Sanna Marin fram som statsminister etter valet i april» – du svarte ja, men ho tapte og gjekk av, kva seier du til denne bommen?

«Jeg mente i januar at det var sannsynlig at den populære Marin ville vinne et valg man visste ville bli spennende, men jeg bommet da høyrevinden i Finland ble sterkere enn de fleste hadde trodd. Det var jo uflaks.»

Derimot kan Slettholm, viss han ynskjer, skryte av at han føresåg at ei kvinne vart biskop i Bjørgvin, at det norske kvinnelandslaget ikkje kom til semifinalen i Fotball-VM og at Ida Lindtveit Røse vart stemt fram som ny nestleiar i KrF.

Premien er eit gåvekort på 5.000 kroner.