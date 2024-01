Avtale om umiddelbar våpenhvile i Myanmar

Også Kina, som har meklet mellom de stridende partene, bekrefter at avtalen er inngått.

– De to partene er enige om en umiddelbar våpenhvile, sier talsperson Mao Ning i Kinas utenriksdepartement.

Kina håper at våpenhvilen skal sørge for at partene kan løse konflikten gjennom fredelige forhandlinger.

Voldelige kamper

Konflikten har pågått siden oktober. På den ene siden står juntaen som styrtet den demokratisk valgte regjeringen i 2021. På den andre siden står en rekke ulike opprørsgrupper som har gått sammen for å yte motstand. Sistnevnte har tatt kontroll over flere områder i nordøst.

Kampene har krevd hundrevis av menneskeliv og ført til at over en halv million mennesker har blitt fordrevet fra sine hjem.

Forrige uke tok opprørerne kontroll over Laukkai, en by på grensen til Kina.

Viktig for Kina

Kina har uttrykt sterk misnøye med at konflikten har rammet kinesere og har derfor hatt et anstrengt forhold til juntaen de siste månedene. Fredag sier Mao at begge parter har gått med på å sørge for ro i grenseområdene og beskytte kinesere i Myanmar.

– Ved hjelp av Kinas tilrettelegging ble det holdt et møte i den sørkinesiske byen Kunming. Vi har oppnådd en våpenhvileavtale, sier juntaens talsperson Zaw Min Tun til AFP.

Tar Bhone Kyaw i opprørsalliansen sier det også ble snakket om å gjenåpne grensehandelen med Kina.