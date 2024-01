Politiets kvitteringsordning får det glatte lag i evalueringsrapport

Nå er prosjektet evaluert av Oslo Economics i samarbeid med By- og regionforskningsinstituttet NIBR, på oppdrag fra Politidirektoratet.

Konklusjonen er at det ikke kan påvises at ordningen øker tilliten til politiet.

– I de kontrollsituasjonene vi har observert, har de kontrollerte jevnt over fremstått relativt likegyldige til dokumentasjonen de har fått tilbud om. Legges de kontrollertes respons til grunn, virker det ikke som piloten har bidratt til å styrke tilliten til politiet, heter det i evalueringsrapporten.

Ordningen vurderes videre som «lite hensiktsmessig».

Kan ikke utelukke positive ringvirkninger

– Om formålet med en kvitteringsordning er å skape tillit og trygghet gjennom å påvirke politiets arbeidsmetodikk, er det vår hovedkonklusjon at det er lite hensiktsmessig å innføre en kvitteringsordning for personkontroll i politiet, skriver forskerne i sammendraget.

Forskerne understreker likevel at de ikke kan utelukke at en kvitteringsordning kan ha positive virkninger på tilliten til politiet som de ikke har klart å fange opp.

– Dersom det er aktuelt med en nasjonal innføring av en kvitteringsordning, må det først kunne dokumenteres at nytten ved ordningen er større enn kostnadene. Vi mener at grunnlaget for å vurdere dette, etter den gjennomførte piloten, er for smalt, slår de fast.

Politiet trekker også fram at de har brukt mye tid på å skrive ut kvitteringene.

Tidligere brukte politifolk 5–10 minutter per kontroll. Men med å skrive ut kvitteringer kunne de bruke opp til et kvarter.

55 personer kontrollert minst fem ganger

Politidirektoratet opplyser at de vil komme med sin anbefaling om veien videre i mars.

– Rapporten gir oss et kunnskapsgrunnlag som blir viktig i arbeidet fremover. Det pekes på viktige læringspunkter og gis anbefalinger om hvordan politiet kan bli bedre, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Pilotprosjektet ble gjennomført i Oslo sentrum 5. desember 2022 til 3. september 2023. I løpet av pilotperioden ble det produsert 5158 kvitteringer til totalt 4278 personer. 55 personer er kontrollert fem eller flere ganger.

Prøveordningen ble realisert etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV høsten 2021. Kvitteringsordningen har i flere år vært etterlyst av blant andre Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

OMOD kritiserte prøveordningen siden kvitteringene ikke tok med opplysninger om for eksempel hudfarge, etnisitet eller landbakgrunn til de kontrollerte. Da falt mye av poenget bort, mente organisasjonen.

Politiet på sin side fremholdt at å registrere etnisitet eller hudfarge kunne være i strid med loven.