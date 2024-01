Argentinas nye president inviterer pave Frans

De siste årene har Milei anført en svært krass tone mot paven. Han har kalt ham for en idiot og djevelens mann på jord.

Etter at Milei ble valgt til president i november, har han imidlertid begynt å omtale paven med den tradisjonelle betegnelsen «hans hellighet».

De to snakket også sammen på telefon etter fjorårets valgseier.

Et besøk fra paven kommer til å bidra til å forene landet, sier talsperson Manuel Adorni torsdag.

Pave Frans har ikke besøkt hjemlandet Argentina siden han ble overhode for Den katolske kirke for over ti år siden.