Bama får flere Israel-spørsmål fra kunder: – Frustrasjon over lidelsene i Gaza

Ivar Johansen (SV) bruker klistremerker som oppfordrer til Israel-boikott. Politikeren og aktivisten sjekker alltid opprinnelseslandet til varene han skal kjøpe. Johansen er politiker for SV og aktiv palestinavenn. Han har 32 års fartstid i Oslo bystyre, han satt i helse- og sosialkomiteen og finanskomiteen. Han mener forbrukerboikott er et effektivt og ikke-voldelig virkemiddel. Det er minst like viktig nå, mener han.

– Jeg har samme holdning som før: Jeg boikotter israelske varer, og kjøper ikke varer som ikke er merket.

Dersom varene ikke er tydelig merket, tar han kontakt med butikksjefen.

Ivar Johansen

Flere tar kontakt

Frukt og grønt-importøren Bama og dagligvarekjeden Coop-Norge har ikke merket store endringer i forbrukernes kjøpemønster. Men etter Hamas-angrepet 7. oktober og Israels påfølgende bombing av Gaza, har Bama fått flere spørsmål om varer importert fra Israel.

– Det spenner fra dem som ønsker at vi skal slutte å importere fra Israel, til dem som vil ha mer. Antall er omtrent som tidligere. Det sier Pia Guldbrandsen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama.

Hun forteller at antall henvendelser om varer fra Israel øker hver gang det er konflikter i området, og når mediene skriver om situasjonen i Gaza.

Sånn er det også nå.

– Hva sier de som tar kontakt med dere?

– Det kommer en del henvendelser der det formidles frustrasjon over lidelsene i Gaza. Det har vi stor forståelse for. Vi formidler at Bama handler i tråd med de internasjonalt anerkjente grensene, og følger norske myndigheters til en hver tid gjeldende sanksjonspolitikk, skriver Gulbrandsen i en epost til Vårt Land.

Bama har en side med ofte stilte spørsmål om israelske varer. Den ble oppdatert i høst. Her svarer på de spørsmålene forbrukerne stiller oftest:

Handler dere varer fra Israel? Handler dere fra okkuperte områder? Hvor kommer produktene fra og om Bama selger poteter fra Israel på bekostning av norske poteter?

FLERE TAR KONTAKT: – Det kommer en del henvendelser der det formidles frustrasjon over lidelsene i Gaza. Det har vi stor forståelse for, sier Pia Gulbrandsen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama. (Bama)

Følger norske råd

Pia Gulbrandsen sier Bama importerer svært små mengder fra Israel om høsten.

– I år blir det hovedsaklig klementiner og poteter, og et mindre volum paprika og grapefrukt, opplyser hun.

Bama importerer varer fra hele verden. Opp mot tre prosent av frukt og grønt-grossistens totale salgsvolum er landbruksprodukter fra Israel. I fjor lå volumet av israelske produkter på omtrent 8000 tonn, hovedsakelig gulrot, potet, sitrusfrukter og paprika.

Coop Norge opplyser til Vårt Land at de får «enkelte henvendelser» fra kunder som lurer på hvordan de forholder seg til Israelske produkter.

– Men av den åpenbare årsaken, nemlig Gaza-krigen, får vi noen flere nå, sier Knut Lutnæs, seniorrådgiver for kommunikasjon og myndighetskontakt i Coop Norge.

Rema 1000 opplyser at de har svært lite varer fra Israel og har for lite grunnlag til å si om kundene kjøper mer eller mindre nå.

– Alle våre varer er merket på emballasjen med opprinnelsesland, slik at kunden lett kan ta de valgene de selv ønsker. Vi vil alltid følge gjeldende sanksjoner og anbefalinger fra Norske myndigheter, også i dette tilfellet, om det skulle komme noen, sier Anders Førde Midtbø, kommunikasjonsrådgiver i Rema 1000.

- Ikke fra okkuperte områder

Bama og Coop Norge understreker at de ikke importerer varer produsert i okkuperte områder. Bama opplyser at de «handler i tråd med de internasjonalt anerkjente grensene som eksisterte før 4. juni 1967. Vi følger dermed holdningen til norske myndigheter som baserer seg på resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og vurderinger fra Den internasjonale domstolen i Haag».

Knut Lutnæs i Coop-Norge sier at de stiller krav til leverandører og at det er «svært viktig for oss å følge norske myndigheters og FNs anbefalinger angående handel når det gjelder områder preget av krig og konflikt».

– Leverandører må dokumentere

Palestinakomiteen skriver på sine nettsider at «både Coop og BAMA samarbeider fortsatt med leverandører som driver deler av sin produksjon på okkupert områder uten at selskapet/selskapene viser vilje til å avslutte denne produksjonen. Blant annet (...) fra det israelske jordbruksselskapet Mehadrin som er den største leverandøren av frukt og grønt til norske importører og som har produksjon i de okkuperte områdene.»

Pia Gulbrandsen i Bama sier at de tar ansvar for at varene vi importerer til Norge er i henhold til de anerkjente grensene.

– Vi har forøvrig ingen informasjon om at Mehadrin har produksjon i de okkuperte områdene.

Knut Lutnæs i Coop Norge sier at de stiller krav om at leverandører må kunne garantere og dokumentere at alle produkter de kjøper ikke er produsert på okkuperte områder.

– Dette gjelder også leverandøren Mehadrin som vi kjøper svært begrensede mengder fra.

- Enkeltmenneskets mulighet

SV-politikeren Ivar Johansen mener det kan være lett å omgå.

– Hvor tydelig er det, hvis det er appelsiner fra flere steder, for eksempel. En bedrift kan produsere varer fra okkuperte områder, men ikke selge akkurat de varene til Norge.

For ham er forbrukerboikott er effektivt og ikke-voldelig virkemiddel.

– Det er enkeltmenneskes mulighet til å aksjoner og handle etter egen overbevisning. Vi kan protestere i gatene og synliggjøre hva vi mener, og vi kan velge varer fra andre land enn Israel, sier Johansen.

Handel med Israel

Norge har hatt ein frihandelsavtale med Israel siden 1992. Landbruksavtalen er en del av denne.

Den samlede importen fra Israel til Norge var rekordstor i 2022, og hadde en verdi på 1649 millioner kroner i 2022. Dette er ny rekord, en økning på nesten 25 prosent fra det gamle rekordnivået i 2020.

