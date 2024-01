– Det skal være stort rom og takhøyde for ytringer blant våre politikere og tillitsvalgte, men bruk av begreper som rottebolig og å karakterisere journalister som rotter, tar vi sterk avstand fra, sier Ingunn E. Ulfsten, generalsekretær i KrF til Vårt Land.

Hun reagerer på uttalelsene til KrF-fylkespolitiker Truls Olufsen-Mehus i en episode av podkasten til Henrik Beckheim. I episoden omtaler han Pressens hus i Oslo som en «rottebolig». Det var fagbladet Journalisten som først omtalte saken.

Pressens Hus tilbyr ikke bare kontorlokaler til Norsk Redaktørforening, faktasjekkerne i Faktisk.no og NTB, men også pressens egen selvjustisordning, Pressens Faglige Utvalg (PFU). Dette reagerer Olufsen-Mehus sterkt på i episoden.

– De må komme seg ut av det huset der, til hvert sitt bygg, for det er så uproft. Å ettergå det der i sømmene, den rotteboligen. De har ikke tatt ansvaret under koronaen, ikke tatt ansvaret med denne kjønnstematikken. De har ikke tatt ansvar med det som er jobben, sier han i episoden.

Dette faller ikke i god jord sentralt i hans eget parti.

– Vi ønsker en fri presse som oppfyller sitt oppdrag, samtidig må pressen også utfordres og tåle kritisk søkelys. KrF ønsker imidlertid ikke en utvikling og retorikk i samfunnsdebatten der vi omtaler hverandre som rotter eller skadedyr. Her har vi alle et ansvar i krevende tider for en debatt i god demokratisk ånd, sier Ulfsten til Vårt Land.

– Vant til å ta konsekvensene

Olufsen-Mehus tar kritikken med stor ro, og kaller det en «fin uttalelse» som han tar til etterretning.

– Jeg er vant til å ta konsekvensene av mine egne uttalelser som politiker, sier han til Vårt Land.

Han opplyser også om at han er blitt invitert av redaktørforeningen til å få en omvisning i Pressens Hus, og planlegger å stille forberedt slik at han kan gjøre en ny vurdering i etterkant.

Mente kritikken er misforstått

– Om noen lurer på hva som menes med «rottebolig», så forventer man at rottene er som de er mens de har tett kontakt med hverandre, uten at vi på utsiden vet hva de konkret driver med, skrev Truls Olufsen-Mehus til Journalisten da han ble bedt om å utdype kritikken fra podkastepisoden.

Han mener at det er kritikkverdig at organisasjonene sitter i samme hus, og at det ville svekket tilliten til mediene dersom folk var klar over dette.

– Disse beskrivelsene av oss blir både litt konspiratorisk og misforstått. Det er riktig at vi deler lunsjbord, men bortsett fra det er vi helt adskilte virksomheter, sa Per Brikt Olsen, direktør for Fagpressen og styreleder for Foreningen Pressens hus, til samme avis.