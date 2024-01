To statsforvaltarar har ansvaret for å sjå til at trussamfunna som får statsstøtte etterlever trussamfunnsloven, Agder og Oslo og Viken. Totalt betalar staten ut rundt ein milliard kroner i årleg tilskot.

Vårt Land har sjekka stoda i siste tilgjengelege årsrapportar, dei for 2022:

Agder fatta 32 vedtak om nekting eller avkorting av tilskot.

I Oslo og Viken vurderte dei nekting eller avkorting av tilskot i tre saker.

Statsforvaltarane reiser ikkje ut på melde eller umelde fysiske tilsyn i trussamfunna. Dei fører berre dokumentbaserte tilsyn, eller skriv brev og ringjer.

«Og kva kjem ikkje fram»

I eit brev til Stortinget opplyser barne- og familieminister Kjersti Toppe, som har ansvaret for trus- og livssynsfeltet i Støre-regjeringa, at ho i vinter får undersøkt om dagens regelverk «gir eit godt grunnlag for å henta ut informasjon om verksemda i samfunna»:

– Kva kjem fram i årsrapportane og rekneskapane når det gjeld aktivitetane i samfunna, organisering og dei økonomiske forholda, og kva kjem ikkje fram som det kunne ha vore formålstenleg å vita noko meir om? KIFO skal levere sin rapport til departementet våren 2024, varslar Toppe.

KIFO – Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning har fått i oppdrag å gå gjennom eit utval årsrapportar og rekneskap for 2022 for å få meir kunnskap om verksemda i trus- og livssynssamfunna.

Norge fekk ny trussamfunnslov 1. januar 2021, og 1. januar i 2022 blei lova supplert med eit tillegg: «Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd.» Det var Frp som sikra det lovkravet.

Sjekkar opp mot fire krav

Lovparagrafen som gjev grunnlag for å nekte tilskot, paragraf 6, har fire ledd

Første ledd: «Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes. Tilskudd kan også nektes eller avkortes dersom samfunnet oppfordrer eller gir støtte til krenkelser som er nevnt i dette leddet.»

Andre ledd: «Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd.»

Tredje ledd: «Tilskudd kan også nektes dersom tros- eller livssynssamfunnet ikke oppfyller krav som følger av loven.»

Fjerde ledd: «Tilskudd kan dessuten kreves helt eller delvis tilbakebetalt fra et tros- eller livssynssamfunn dersom ett eller flere av vilkårene for å nekte tilskudd er oppfylt.»

Arendalsuka 2018 TILSYN: Gina Lund er statsforvaltar i Agder. (Terje Pedersen/NTB)

Opp frå 12 til 32 vedtak

2022-rapporten frå Statsforvaltaren i Agder fortel at dei har gjort 32 vedtak om nekting eller avkorting fordi trus- eller livssynssamfunna ikkje oppfyller lovkrava.

Dei skriv også at «det er gjort en vurdering etter § 6 fjerde ledd som har resultert i vedtak om avkortning av tilskudd. Dette skyldtes at deler av tilskuddet er sendt til utlandet.»

Årsrapporten for 2022 frå Statsforvaltaren i Oslo og Viken fortel: «Vi har (...) vurdert nekting eller avkorting av tilskudd i tre saker etter trossamfunnslovens paragraf 6, en sak etter første ledd og to saker etter tredje ledd.

Svarar ikkje på brev og telefon

Statsforvaltaren i Agder skriv i årsrapporten at når dei kontrollerer trussamfunn avdekkjer dei ofte at det ikkje er «rapportert tilstrekkelig, enten i årsrapport eller regnskap».

Trussamfunna får då brev med krav om fleire opplysninger. Men fleire gonger støyter statsforvaltaren på problem:

«Flere av samfunnene har ikke svart på brevene. Vi har forsøkt å kontakte dem både på telefon og epost, flere ganger uten hell. Senere har vi gjort vedtak.»

Trussamfunnsloven

Stortinget vedtok ny lov i 2020, loven trødde i kraft 1. januar 2021.

Han er ein felles lov for alle tros- og livssynssamfunn.

Loven fullfører skiljet mellom stat og kyrkje, og sikrar statleg tilskot til trus- og livssynssamfunn.

Han sikrar innsyn og kontroll med bruken av offentlege tilskot.

---