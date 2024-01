USA advarer Israel mot etnisk rensing i Gaza

– USA tar avstand fra uttalelser fra de israelske ministrene Betzalel Smotrich og Itamar Ben-Gvir som tar til orde for å bosette palestinere utenfor Gaza, sier en talsmann for amerikansk UD, Matthew Miller.

– Slik retorikk er provoserende og uansvarlig, sier han.

– Gaza er palestinsk land og vil forbli palestinsk land. Hamas skal ikke lenger ha kontroll over Gazas framtid, og ingen terrorgrupper skal være i stand til å true Israel, sier Miller.

Ben-Gvir avviser kritikken fra USA.

– Jeg setter USA høyt, men med all respekt, Israel er ikke en stjerne i det amerikanske flagget, skriver han i sosiale medier.

– USA er vår beste venn, men vil først og fremst gjøre det som er best for staten Israel. Utvandring av hundretusener fra Gaza vil gjøre det mulig for innbyggerne i Gazas nærhet å vende hjem, skriver han.

Både Ben-Gvir, Smotrich og andre israelere på ytre høyre fløy har tatt til orde for å gjenetablere israelske bosetninger på Gazastripen når krigen er over. Bosetningene der ble avviklet da Israel trakk sine styrker ut av området i 2005.

FNs sikkerhetsråd har slått fast at de israelske bosetningene i okkuperte palestinske områder er ulovlige.