«Sinnssyk» og «åndssvak» fjernes fra lovverket

SV har fått flertall i Stortinget for å gå gjennom lovverket for å fjerne utdaterte og stigmatiserende begreper, melder Altinget.

– Vi ønsker et lovverk som ikke bruker diskriminerende og støtende ord, sier Freddy André Øvstegård (SV), som er leder i arbeids- og sosialkomiteen og en av forslagsstillerne.

Partiet hans har lenge kjempet for at FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i norsk lov.

Han er klar på at hensikten med en gjennomgang av ordbruken i lovverket ikke betyr at de vil endre lovene.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) er enig at enkelte ord i Norges lover er stigmatiserende, men understreker at en slik gjennomgang som nå er foreslått, ikke er enkelt.

Hun viser til utvalget som skal vurdere om det er motstrid mellom norsk rett og CRPD, og om det eventuelt er behov for endringer i lovgivningen for å oppfylle konvensjonen.

