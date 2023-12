– Jeg mener Abortutvalget argumenterer godt for å se på en fornyet abortlov, som er mer tilgjengelig enn dagens lovverk fra slutten av 70-tallet, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Vårt Land intervjuer statsministeren etter hans halvårlige, oppsummerende pressekonferanse før jul.

Uka i forveien presenterte det regjeringsoppnevnte Abortutvalget sin NOU-utredning med anbefalinger til endringer i abortloven:

Et klart flertall av fagfolkene anbefaler å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12. til 18. svangerskapsuke og fjerne abortnemndene i samme periode.

Samtidig vil et samlet utvalg lovfeste retten til veiledning og oppfølging.

– Jeg vil berømme utvalget for et ansvarlig arbeid. Temaet fortjener å bli behandlet så seriøst. Nå venter en bred høring og så skal vi gjøre oss opp en mening om veien videre, sier Støre til Vårt Land.

Første Støre-kommentar om Abortutvalgets NOU

Dette er første gang statsministeren uttaler seg om Abortutvalget etter at utredningen ble lagt fram. Det er også første gang at han svarer på spørsmål om hvordan utvalgets anbefalinger bør følges opp politisk.

Vårt Land har avslørt at sentrale aktører i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, både i regjering og storting, er i klinsj om hvorvidt regjeringen skal fremme et lovforslag til Stortinget med forslag til endringer i abortloven.

Vårt Lands klare forståelse fra Ap-hold er at regjeringen skal fremme en proposisjon om å utvide grensen for selvbestemt abort.

Torsdag i romjula sa derimot parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, til Vårt Land at dette ikke er avklart. Selv spørsmålet om Ap kan fremme forslaget alene i Stortinget «bør det tas en runde på», varslet Sp-toppen.

Støre: – Ikke konkludert om lovforslag

Statsminister Jonas Gahr Støre svarer slik når Vårt Land spør om det vil og kan komme en proposisjon fra regjeringen.

– Det har vi ikke diskutert ennå. Her har de to regjeringspartiene sagt at de er åpne for å kunne søke alternative flertall i Stortinget, sier Støre, med henvisning til regjeringsavtalen.

Der står det at Ap og Sp «står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven». De to regjeringspartiene er nemlig uenige om hvor grensen for selvbestemt abort bør gå.

Mens Sps vil beholde dagens lov og grense ved 12. svangerskapsuke, vil Ap å gi kvinnen siste ord ut 18. svangerskapsuke.

– Ganske mange av dine partifeller snakker som om det er åpenbart at det skal komme en proposisjon fra regjeringen?

– Ja, men det vil jeg komme tilbake til når vi har konkludert, svarer Støre.

Støre: – Et flertall er et flertall

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har tidligere advart mot å vedta endringer med knapt flertall i vanskelig etiske verdispørsmål, slik som abortloven.

Mantraet hans har vært at slike politiske spørsmål best løses i brede flertall og kompromiss som kan stå seg over tid. Hvor stor Jonas Gahr Støre og Ap om dette?

– Hvis det kommer en proposisjon, vil dere søke et bredt kompromiss? Og vil det gjelde hele eller deler av loven?

– I utgangspunktet så gjelder det jo å ha et godt flertall bak loven. Men et flertall er et flertall, selv om et bredt flertall alltid positivt. Jeg vil ikke binde meg til noen prosentandel på det nå, svarer Støre.

Vil ikke uttale seg om fosterantallsreduksjon

Et knapt flertall i Abortutvalget anbefaler også å frede KrFs omstridte abortseier fra Solberg-regjeringen i 2019.

Da vedtok borgerlige flertallspartiene og brorparten av Sp å fjerne kvinners adgang til selvbestemt fosterantallsreduksjon.

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker ikke å uttale seg om dette nå. Ap sitt partiprogram går inn for å reversere denne lovendringen, men regjeringsavtalen omtaler ikke spørsmålet.

Statsministeren betoner flere ganger i intervjuet med Vårt Land at han ikke ønsker å konkludere eller uttale seg på detaljnivå så kort tid etter at Abortutvalget la fram sin utredning.

Nå skal utvalgets NOU (Norsk offentlig utredning) sendes ut på en offentlig høringsrunde, som vanligvis tar minst noen måneder.

Dette foreslår Abortutvalget også

Som Vårt Land tidligere har omtalt, så foreslår Abortutvalget også en rekke tiltak for å bedre gravides tilgang til informasjon og veiledning om abort. Blant annet:

Lovfestet rett til samtale og veiledning fra helsepersonell som lege, sykepleier, jordmor, helsesykepleier eller sosionom, dersom den gravide selv ønsker det.

Rett til informasjon om selve aborten og medisinske virkninger.

Rett til informasjon om relevante velferdsordninger og andre tilbud som kan være aktuelle hvis den gravide fullfører svangerskapet.

De som har gjennomgått abort skal ha rett til oppfølgingssamtaler i etterkant av aborten, dersom de selv ønsker dette.

I tillegg anbefaler utvalget mer tilgjengelig informasjon på nett, samt at man skal kunne søke om abort gjennom et digitalt søknadsskjema på helsenorge.no.

Utvalget foreslår også å opprette fem til ti nye abortnemnder for å sikre rettssikkerheten til dem som søker abort etter uke 18.

Nemndene skal bestå av tre medlemmer: en sykehuslege som leder, en jurist, og ett medlem med medisinsk eller helsefaglig kompetanse.