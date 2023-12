Russland: Ti drept i ukrainsk angrep mot grenseby

Russland raser mot Ukraina for å angripe byen Belgorod, dagen etter at en 18 timer lang russisk bombekampanje drepte minst 39 ukrainere.

De ukrainske granatene slo ned i et kjøpesenter og et boligområde i sentrum av byen Belgorod, som ligger rundt tre mil fra grensa til Ukraina.

Tidligere lørdag opplyste Belgorods guvernør Vjatsjeslav Gladkov at to barn var drept av ukrainske granater.

Senere lørdag opplyste Russlands krisedepartement at ni voksne og et barn er drept. 45 er såret, blant dem fire barn.

Skjedde midt på dagen

Tidligere ukrainske angrep i regionen har skjedd nattetid, men lørdagens angrep fant sted midt på dagen, og videoer i sosiale medier viste flammer og brennende biler i det som så ut til å være byens sentrum.

Tidligere lørdag opplyste Russlands forsvarsdepartement at 32 ukrainske raketter var skutt ned over Moskva, Brjansk, Orjol og Kursk, og at to personer var døde og fire såret.

Leter i ruinene

Samtidig fortsatte russiske angrep mot Ukraina lørdag. President Volodymyr Zelenskyj opplyste at 39 mennesker ble drept i de massive russiske luftangrepene fredag. Minst 160 mennesker ble såret, og et ukjent antall lå begravd i ruinene.

Redningsarbeidere jobbet gjennom restene av en fødeklinikk, et kjøpesenter og flere kvartaler med boligblokker på leting etter savnede.

Den ukrainske generalstaben meldte at ti iranskproduserte droner var skutt ned over Kherson-, Khmelnytskyj- og Mykolajiv-regionene i løpet av lørdag.

122 raketter

Fredag skjøt Russland 122 raketter og flere titall droner mot store deler av Ukraina i det som en tjenestemann i luftforsvaret kalte det mest massive luftangrepet siden krigen begynte.

Vestlige eksperter sier at Russland har holdt tilbake sine angrep med krysserraketter den siste tiden for å bygge opp lagrene av raketter de kan bruke i massive angrep på infrastrukturen i løpet av vinteren.