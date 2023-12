De skal foreslå ny KrF-politikk før skjebnevalg

– Det blir kjempeviktig for partiet at vi får en god og grundig prosess med å lage nytt partiprogram, sier KrF-nestleder Dag Ing Ulstein til Vårt Land.

Han skal lede programkomiteen, som skal meisle ut politikken Kristelig Folkeparti skal gå til valg på i 2025. Med seg i komiteen får han ni KrF-navn fra ulike deler av landet og partiet.

Stortingsvalget i 2025 blir et skjebnevalg for KrF: Kan de klatre tilbake over sperregrensen på fire prosent, få en større gruppe stortingsrepresentanter og på ny bli en maktfaktor i norsk politikk? Eller vil KrF forbli et miniparti utenfor innflytelse og medias søkelys?

– Hvor viktig vil programkomiteen være inn mot valget i 2025, som jo blir et skjebnevalg for dere?

– Det her er utrolig viktig, kanskje det aller viktigste arbeidet vi skal ha for å utvikle politikken, sier Ulstein om det.

KOMITELEDER: – Kanskje det aller viktigste arbeidet vi skal ha for å utvikle politikken, sier nestleder Dag-Inge Ulstein om programarbeidet.

Også abortord vurderes: – Kjører ikke programmet i kopimaskin

– KrF er ganske usynlige som parti nå. Må utvalget levere tydeligere politikk, som skiller KrF ut?

– Vi må i hvert fall gå gjennom politikken vår. Mye har endret seg siden sist vi jobbet med programmet vårt. Teknologien har utviklet seg, verdensbildet ser annerledes ut med krig og uro, og den økonomiske situasjonen ser annerledes ut for mange, svarer KrF-toppen.

Med utgangspunkt i KrFs sentrumsideologi skal komiteen lage politikk som svarer på folks utfordringer i en endret samtid. Det er målet, ifølge Ulstein.

Sist valgkamp ble KrFs program beskrevet som uklart om abort. Daværende partileder, Kjell Ingolf Ropstad, ble presset i debatter om å avklare hvordan KrF egentlig vil stramme inn dagens grense for kvinners selvbestemmelse.

– Blir det viktig oppgave for programkomiteen å nyorientere, eller gjøre abortstandpunktet deres tydeligere?

– Det vil være et av alle områdene, som det er naturlig å jobbe med.

– Kan dere leve med en valgkamp til hvor dere ikke kan gi helt klare svar om det?

– Det er ikke sånn at vi bare kjører programmet i kopimaskinen. Vi skal jobbe med det og se på alle områder.

Nye navn og enkelte ringrever

Blant de ni som har takket ja til å sitte i komiteen sammen med Ulstein, er både nye profiler og mer erfarne politikere.

Til ringrevene hører tidligere partileder Kjell Ingolf Ropstad (Agder), som er stortingsgruppas mann i komiteen.

Også eks-finansbyråd i Bergen, Håkon Pettersen (Vestland), og tidligere Sokndal-ordfører, Jonas Andersen Sayed (Rogaland), er rutinerte politikere. Sistnevnte tross sin unge alder på 26 år.

– Vi har spurt dyktige folk, som gjenspeiler partiet på en god måte. De har ulik faglig bakgrunn, ledererfaring og kommer fra ulike deler av landet, sier Dag Inge Ulstein om sammensetningen av komiteen.

KrFs nye profil i Trondheim er med

Et nytt KrF-navn nasjonalt, som nå tar plass i programkomiteen, er Majen Helèn Sævik fra Trondheim.

Majen Helén Sævik er nestleder for KrFs lokallag i Trondheim (Privat)

Der har hun overtatt stafettpinnen etter Geirmund Lykke, som valgte å takke av etter en mannsalder som KrFs store navn i kommunepolitikken i byen.

– Hun er kjempedyktig og en tydelig sentrumsprofil. Hun er lærer ved en kristen friskole og har vært engasjert lenge, men etter at Geirmund trakk seg tilbake, så har hun blitt utrolig viktig for oss i Trondheim, sier Dag Inge Ulstein.

Etter valget i høst er Sævik kommunalråd og bystyrerepresentant for KrF, i tillegg til vervet som nestleder i Trondheim KrF.

Veien fram til nytt program

I april 2025 skal KrF vedta nytt partiprogram på sitt landsmøte.

Programkomiteen som skal lage forslaget til ny KrF-politikk har begynt arbeidet nå.

Ut februar er det åpent for generelle innspill fra partiet, organisasjoner og institusjoner. Fag-/ekspertgrupper settes i sving for å utfordre.

I november 2024 vil utkastet til nytt KrF-program bli lansert og sendt på høring i partiet, som kan fremme forslag til endringer før landsmøtet våren etter.

Kilder: KrF.no og Dag Inge Ulstein

Disse er med fra KrFU, KrF og Rogaland

KrFs største fylkeslag, Rogaland, er representert i programkomiteen ved Ingrid Eiane Setvik, som bor på øya Talgje i Stavanger. Hun har tidligere vært nestleder i KrFU.

Ungdomspartiet KrFU og KRF Kvinner er representert med henholdsvis politisk nestleder Erik Rønhøvde (Vestfold) og Gry Renate Giske, som er kvinnepolitisk leder i Møre og Romsdal.

Rode Magrete Hegstad (Vestfold) har på sin side fartstid som kommunestyrerepresentant i Sandefjord, sentralstyremedlem i KrFU og leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Nå tar også hun plass i programkomiteen.

Nordland er representert ved Monica Kleffelgård Hartviksen fra Vestvågøy.

– Hun er en klimaaktivist og veldig dyktig, sier Dag Inge Ulstein om henne.

Generasjonsskifte?

– Det er en del ganske nye navn her. Innvarsler dette et generasjonsskifte?

– Vi har fått mange dyktige nye politikere rundt omkring, som er førstekandidater og ledere i lokallag. Så her er det utrolig mange viktige profiler for oss, sier Dag Inge Ulstein.