Pave Frans oppfordrer til fred

– I kveld er våre hjerter i Betlehem, der Fredens Prins nok en gang er avvist av krigens nytteløse logikk, av væpnede sammenstøt som selv i dag hindrer ham i å finne rom i verden, sa paven til de om lag 6500 menneskene som deltok i gudstjenesten i Peterskirken.

Paven nevnte verken Israel eller Gaza ved navn, men han kom med en rekke henvisninger til vold og krig.

Den 87 år gamle paven holdt sin preken få timer etter at statsminister Benjamin Netanyahu sa at krigen på Gazastripen blir langvarig og at israelske soldater har gått enda dypere inn i enklaven.