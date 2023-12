Kongen om kondolanse til Israel: – Ikke jeg som bestemmer

I et intervju med NRK sier kong Harald på spørsmål om han ønsket å kondolere, at det var én mulighet.

– Men det er ikke jeg som bestemmer, det er Utenriksdepartementet som bestemmer utenrikspolitikken her, sier kong Harald til NRKs program «Året med kongefamilien».

Det var i november det ble kjent at UD hadde frarådet kongen å kondolere Israel. Ifølge korrespondanse mellom UD og hoffsjefen skjedde det to dager etter Hamas-angrepet 7. oktober, skrev Dagbladet.

– Det er jo sånn her i landet at utenrikspolitikken er det regjeringen som bestemmer. Og da er det helt naturlig at vi samrår oss med UD før vi tar en slik beslutning, sier kongen.

Han understreker at det i noen tilfeller er statsministeren som kondolerer, og i andre tilfeller er det kongen som kondolerer til et statsoverhode.

– Dette var en beslutning tatt i tråd med etablert praksis, sier kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes i UD til NRK.

(©NTB)