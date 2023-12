Det frivillige får 2,4 milliardar før jul

Denne veka får meir enn 23.000 frivillige organisasjonar pengar på konto, fordi regjeringa gir kompensasjon for dei momsutgiftene dei hadde på varer og tenester i 2022.

– Dette er tredje gong regjeringa har sikra full momskompensasjon, og det gjer vi fordi vi set det frivillige og innsatsen deira svært høgt. Ekstra gledeleg i år er det at over 1000 nye organisasjonar får støtte frå ordninga, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i ei pressemelding.

Frivillighet Norge meiner det er på sin plass at regjeringa har vedteke momskompensasjonen, og at det gjer at det frivillige kan nå ut til fleire med tilboda og aktivitetane sine.

Likevel meiner dei at ordninga er uføreseieleg og usikker.

– Slik ordninga fungerer i dag, gir ho ingen garanti for at frivillige organisasjonar vil få momsutgiftene kompensert. For å skape trygge og føreseielege rammer må momskompensasjonen vere regelstyrt.

– Ei slik sentral økonomisk ordning for det frivillige kan ikkje vere avhengig av kva sum som blir sett av i statsbudsjettet, og gjenstand for årlege forhandlingar, salderingar eller revideringar, seier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen i ei pressemelding.