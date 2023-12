To menn arrestert for å ha kidnappet jesusbarnet

De to mennene, på henholdsvis 19 og 21 år, la ut en video i sosiale medier der de omtalte seg selv som kidnappere. De forlangte 2000 euro fra politiet i San Vicent del Raspeig, en forstad til Alicante, for å gi tilbake dukken.

Kidnapperne beskyldte politiet for ikke å ta godt nok vare på «jesusbarnet». Videoen viser en mann med sladdet ansikt som løfter figuren opp fra bakken og legger den i bagasjerommet på en bil.

Etter at videoen ble spredd på nettet i enormt omfang, ble figuren søndag kveld funnet i en søppelkonteiner ikke langt fra stallen den ble stjålet fra. Mandag var jesusbarnet tilbake i julekrybben.

Byens myndigheter opplyser at to menn har innrømmet å ha fjernet «guttebarnet» fra sine foreldre og nærmeste husdyr. Noen grunn er ikke oppgitt, men det er andre år på rad at Jesus-figuren forsvinner fra krybben midlertidig.

Føderale myndigheters representant i Alicante, Carlos Sanchez, beklager hendelsen og sier den overhodet ikke var morsom.