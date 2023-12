Paven åpner for å velsigne likekjønnet samliv – med flere forbehold

Vatikanet meldte mandag at de åpner for velsignelser av likekjønnede par, etter avgjørelse fra pave Frans. Det melder nyhetsbyråene AP og Reuters.

Det understrekes at det ikke er snakk om et vielsesritual eller noen annen form for etablert liturgi. Velsignelsen kan heller ikke gis i sammenhenger som forbindes med bryllup, «for å unngå alle former for forvirring eller skandale», står det i uttalelsen fra Vatikanet.

«Denne velsignelse skal aldri gis sammenfallende med en seremoni for inngåelse av partnerskap, og heller ikke i forbindelse med dem», heter det videre.

Det er opp til den enkelte prest å beslutte i hvert enkelt tilfelle om de ønsker å gi en velsignelse. Den skal sees som et tegn på at Gud ønsker alle velkomne, ifølge Vatikanet.

Pave Frans antydet i et brev offentliggjort i oktober at det kunne være endringer på vei i Den katolske kirkes regler på dette området.

Siden Frans ble pave i 2013, har han vist tegn til å ønske at kirkens dører i større grad skal være åpne for LHBT-personer. Men det skal skje uten å rokke ved kirkens grunnleggende syn på seksualitet, skriver Reuters.