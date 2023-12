WSJ og Axios: Israel og Qatar i gisselsamtaler i Norge lørdag

I slutten av november førte en våpenhvile til at rundt 100 gisler ble løslatt av Hamas mot at Israel løslot palestinske fanger som satt fengslet i Israel.

Møtet i Oslo er mellom Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani og direktøren for den israelske etterretningstjenesten Mossad, David Barnea, skriver Wall Street Journal. Avisen siterer personer med nær kjennskap til saken.

Samtalene blir beskrevet som «utforskende».

De blir holdt dagen etter at det israelske militæret oppga at de ved en feil drepte tre israelske gisler på Gazastripen. Dette skal ha lagt press på statsminister Benjamin Netanyahu til å finne en løsning som kan bidra til at flere av de om lag 130 gjenværende gislene og fangene blir satt fri.

Kommunikasjonsrådgiver Mariken Harbitz i UD opplyser til NTB at Utenriksdepartementet ikke er kjent med at samtalene finner sted.