Israelske gisler viftet med hvitt tøy før de ble drept av israelske soldater

Han sier at hendelsen fant sted i et område med harde kamper og forklarer feilen med at Hamas-krigere i området ofte bærer sivile klær og forsøker å lure israelske soldater.

De tre gislene dukket opp noen titalls meter fra en israelsk soldat fredag i Gaza-forstaden Shejaiya.

– De er alle uten skjorter og har en pinne med et stykke hvitt tøy på. Soldaten føler seg truet og åpner ild. Han erklærer at de er terrorister, så åpner de israelske styrkene ild. To av dem blir drept umiddelbart, sier den israelske kilden i en telefonbrifing.

Ropte om hjelp

Han forteller at den tredje ble såret og tok seg inn i en bygning i nærheten hvor han ropte på hjelp på hebraisk.

– Bataljonssjefen gir umiddelbart ordre om å innstille skytingen, men igjen avfyres en serie mot den tredje personen, og han dør også. Dette er mot våre engasjementsregler, sier den israelske tjenestemannen.

Yotam Haim, Alon Shamriz og Samer Al-Talalka var alle i 20-årene. De ble bortført til Gazastripen under Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Det israelske militæret (IDF) har startet en etterforskning av hendelsen. Ifølge IDF har de umiddelbart trukket lærdom av drapene, og denne er nå kommunisert videre til israelske soldater.

Talsmann for IDF, Jonathan Conricus, sier til CNN at soldatene er blitt bedt om å være ekstra forsiktig når de møter mennesker i sivile klær.

– Tragedie

Statsminister Benjamin Netanyahu har kalt hendelsen for en «utålelig tragedie».

Lørdag samlet hundrevis av mennesker seg utenfor forsvarsdepartementet i Tel Aviv for å kreve at statsministeren sikrer at de 129 gjenværende gislene blir sluppet fri.

Rundt 300 deltok i begravelsen til 25 år gamle Samer Al-Talalka lørdag i hjembyen Hura sør i Israel.

25-åringens fetter, Alaa Al-Talaka, sier til den israelske kanalen Kan at familien hadde håp og forventning om at han ville komme tilbake. I beduin-samfunnet der han bor, er det satt opp et sørgetelt.

– Vi vil ikke begynne å fordele skyld og si hvem som er skyldig eller ikke skyldig. Dette er ikke tiden for det. Familiene tenker bare på hvordan gislene kan bringes tilbake i live. Dette er en tid for å be om at krigen tar slutt, sier han.