Fire personar arresterte for terrorplanlegging i Danmark

Politiet opplyste om arrestasjonane tidlegare torsdag og seier det er snakk om fire personar totalt.

Fem av politikrinsane i landet bidrog i politiaksjonen denne morgonen, heitte det i ei pressemelding.

– Dei tre personane har vorte arresterte og er i varetekta vår. Ransakingane går stadig føre seg på tvers av landet, seier leiar Flemming Drejer for Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Han legg til at dei arresterte blir sikta for terrorlovbrot og at politiet vil krevje dei varetektsfengsla.

Politiet ber om såkalla dobbeltlukka dører i fengslingsmøtet, altså at offentlegheita verken får vere til stades eller givast innblikk i siktingane.

Internasjonalt samarbeid

Drejer seier at arrestasjonane kom etter intensiv etterforsking i samarbeid med Pets utanlandske samarbeidspartnarar.

– Eg kan seie at etterforskinga har avdekt at eit nettverk av personar har vore i gang med å førebu ei terrorhandling. Det har vi aksjonert mot på eit tidleg stadium av etterforskinga. Vi vil kalle det ein tryggingsoperasjon, seier Drejer.

Statsminister Mette Frederiksen beskreiv aksjonen torsdag morgon som «uhyre alvorlig».

– Det er så alvorleg som det kan bli. Eg er glad for innsatsen til styresmaktene, men det viser kva slags situasjon vi står overfor i Danmark, sa ho på veg inn til EU-toppmøtet i Brussel.

Tidlegare i desember åtvara EUs innanrikskommissær Ylva Johansson om at terrorfaren hadde auka mykje i EU som følgje av krigen på Gazastripa.

Blir knytt til forboden gruppe

Drejer vil ikkje seie noko om kva som var mål og motiv for den planlagde terroren, men seier at «det er bånd til gjengmiljøet, til den forbudte gjengen LTF, personer som oppholder seg i Danmark, og i utlandet».

LTF er forkorting for eit kriminelt nettverk som kallar seg Loyal to Familia. LTF har vore i konflikt med Hells Angels og er forbode i Danmark. Det inneber at det mellom anna er straffbart å vise at ein er ein del av gjengen.

Politiet overvaker dei kriminelle gjengane tett, og ifølgje eit notat som fleire medium fekk tilgang til tidlegare i år, har LTF tilbake i tid stått bak ei rekke valdelege angrep mot medlemmer av Hells Angels. Det same har Hells Angels mot medlemmer av LTF.

Påverkar ikkje Noreg

Terrortrusselen er for tida på nivå 4 av 5 i Danmark. Den er også på tilsvarande nivå i Sverige.

Noreg har lege på nivå 3 sidan september i fjor, då terrortrusselnivået vart justert ned i kjølvatnet av masseskytinga i Oslo sentrum.

Det er ingen planar om å endre trusselnivået her til lands som følgje av arrestasjonane i Danmark, opplyser PST til VG torsdag.

Dagbladet skreiv i 2020 at Loyal to Familia hadde prøvd å etablere seg i Noreg, men at forsøket var utan hell.