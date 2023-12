Anbefaler å utvide selvbestemt abort til uke 18

Saken oppdateres.

Abortutvalget anbefaler å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Det kommer frem i abortutvalgets NOU-utredning som ble lagt frem for helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) torsdag.

– Vi trenger en ny abortlov, en abortlov for vår tid. Samfunnet har endret seg mye siden 1970-tallet mange av samfunnsendringene har relevans for abortspørsmålet, sa Kari Sønderland, leder for abortutvalget under fremleggelsen torsdag.

10 av utvalgets 13 medlemmer står bak anbefalingen, mens tre medlemmer har tatt dissens.

Utvalget foreslår derfor at de som skal gjennomgå en abort får rett til informasjon og veiledning, og at helsetjenestene pålegges en korresponderende plikt.

Abortutvalet legger fram sin rapport LEDER: Kari Sønderland, leder for abortutvalget, la frem rapporten torsdag. (Heiko Junge / NTB/NTB)

Utvalget foreslår å opprette fem til ti nye abortnemnder for å sikre rettssikkerheten til dem som søker abort etter uke 18.

Nemndene skal bestå av tre medlemmer: en sykehuslege som leder, en jurist, og ett medlem med medisinsk eller helsefaglig kompetanse.

Kan være duket for abort-drama i regjeringen

Utvalget ble nedsatt av regjeringen i juni 2022 for å gjennomgå dagens abortlovgivning, vurdere alternativer til nemndene, samt vurdere veiledning og oppfølging til kvinner som velger å ta abort.

Vårt Land har tidligere meldt at regjeringenspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er uenige om veien videre etter utvalget. Mens Sp har programfestet at de vil videreføre dagens grense for selvbestemt abort til uke 12, vil Ap utvide den.

Dermed kan det være duket for ny abort-dramatikk, både i regjeringen og på Stortinget.

[ Ap og Sp i klinsj om oppfølging av eget abortutvalg ]

Ap-kvinner inviterer til abortforlik

På forhånd har det blitt ventet at utvalget vil anbefale å lovfeste retten til oppfølging etter en abort.

Arbeiderpartiets to helsetalskvinner på Stortinget har allerede utfordret Stortinget til et tverrpolitisk forlik i saken.

– Uansett hva vi mener om grensen for selvbestemt abort, så må vi klare å samle oss i Stortinget om at det må bli bedre oppfølging etter abort, sa Kamzy Gunaratnam (Ap) til Vårt Land tidligere denne uken.





---

Abortutvalget

Utvalget har gjennomgått abortloven og vurdert alternativer til dagens abortnemnder.

Oppdraget har også vært å vurdere utvidelse av grensen for selvbestemt abort, som i dag er satt til 12 uker ut i svangerskapet. Etter dette må man i dag søke godkjennelse hos nemnd.

Utvalget har også vurdert rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. De har også sett på reglene for fosterantallsreduksjoner.

Arbeidet har munnet ut i en offentlig utredning (NOU) som torsdag overleveres til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Rapporten danner grunnlaget for videre arbeid med endringer i abortloven i Stortinget.

Utvalget har vært ledet av jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet Kari Sønderland. De andre medlemmene er stort sett fagpersoner innenfor medisin og juss.

Kilde: NTB

---