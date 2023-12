– Jeg er strålende fornøyd med at KrF har fått gjennomslag for et løft for organisasjoner som gjør et så viktig arbeid for byen vår. Mange mennesker bruker av sin fritid for å hjelpe mennesker som faller utenfor, og da fortjener de vår støtte, sier KrFs gruppeleder i Oslo bystyre, Øyvind Håbrekke.

Blant dem får mer som følge av budsjettavtalen som ble inngått tirsdag, er:

Maritacafeen: 1,8 millioner kroner.

Frelsesarmeen, Fyrlyset og feltpleien: 1,6 millioner.

Evangeliesenteret: 1,275 millioner.

Fattighuset: 1,0 millioner.

Frelsesarmeen, Slumstasjon: 1,0 millioner.

Summen viser økning i tilskudd utover det som var foreslått i opprinnelig budsjettforslag fra byrådet.

Se hele listen over fordelingen nederst i saken.

– KrF er også fornøyd med å ha fått med seg flertallet på økt medlemsstøtte til idrettslagene og at kor, korps og orkester også får økte tilskudd neste år, sier Håbrekke.

Brudd med Frp

Etter valget i høst styres Oslo av et byråd bestående av Høyre og Venstre, som har en budsjettavtale med Fremskrittspartiet og KrF

Sist uke ble det brudd i forhandlingene mellom Fremskrittspartiet og byrådet. Bruddet kom etter at Frp takket nei til forslaget som nå lå på bordet, på bakgrunn av manglende gjennomslag.

Tirsdag ble det enighet om budsjettet for neste år i Oslo etter at Frp godkjente avtalen med byrådspartiene og KrF.

Eldreomsorg en hovedsak

I en felles pressemeldinger trekker gruppelederne i Høyre, Venstre, KrF og Frp fram eldreomsorg som en hovedsak i budsjettet.

– Tilskudd til frivillige organisasjoner innenfor helse-, sosial- og kultur- og idrettssektoren får også et betydelig løft. Det legges videre inn en betydelig satsing på oppgradering av kunstgressbaner, heter det i pressemeldingen.

Salgsmålet for kommunal eiendom økes fra 200 til 250 millioner kroner i 2024 og deretter til 350 millioner kroner for resten av økonomiplanperioden.

Oslo-budsjettet, som gjelder for 2024, vedtas i Oslo bystyre onsdag.

Mer til Frelsesarmeen

Her er listen over ideelle organisasjoner i Oslo som får mer penger neste år: