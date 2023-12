Taushet, standhaftighet, partiet i ryggen og mangelen på en utfordrer kan være oppskriften på Erna Solbergs (H) suksessmåling, ifølge Signe Segaard. Hun er forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

I Norstats måling som er gjennomført på oppdrag fra Vårt Land, svarer 41 prosent av velgerne at de vil ha Erna Solberg som statsminister. 35 prosent mener Jonas Gahr Støre (Ap) er best skikket til å styre landet.





---

Meningsmåling

Utført av Norstat for Vårt Land i tidsrommet 4. - 8. desember.

987 personer er spurt om hvem de mener er best skikket til å være statsminister i dag.

---





Ved NRKs novembermåling var de to jevnstore. Nå har Støre gått ned med én prosent mens Solberg er med fire prosent.

Siden da har Økokrim lagt til side saken om Sindre Finnes aksjehandler, og hun har stilt til høring i hos Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Men for noen av de 24 prosentene som svarer at de ikke vet hvem de ville hatt til statsminister, tror Segaard det kan handle om at saken om aksjehandlene ikke er helt avgjort.

Nobels fredspris 2023 FORTSATT FAVORITT: På tross av sakene rundt Sindre Finnes' aksjehandler, opplever Erna Solberg fortsatt støtte i eget parti og blant støttepartiene i Vårt Lands måling. Arkivfoto fra utdelingen av Nobels fredspris 10. desember 2023. (Javad Parsa / POOL/NTB)

Tror på egen politikk

Når Vårt Land møter Erna Solberg, peker hun i stor grad på egen politikk for å forklare hvorfor hun fortsatt står som velgernes favoritt etter en høst med skandaler, habilitetshøringer og økokrim-pressekonferanser.

– Jeg tror det handler om at folk er mer opptatt av politikk, enn skandaler og enkeltsaker. Så er jeg klar over at det er en del folk som har hatt tillit til meg før, som har vært litt mer i tvil denne høsten. Du skal slåss for menneskenes gunst hver eneste dag, sier Solberg når Vårt Land møter henne på hennes kontor.

Hun kaller resultatet av målingen «veldig hyggelig». Den kommer like i etterkant av Vårt Land og Dagbladets partibarometer for desember, hvor Høyre fikk 27,3 prosent i oppslutning. Arbeiderpartiet fikk 17,9 prosent på samme måling.

Jeg tror vi må ha mer respekt for at folk er opptatt av hvordan politikken utformes — Erna Solberg (H)

– Hva har du gjort som ikke Støre har gjort?

– Det er alltid rart ut for meg å analysere meg selv, det høres alltid litt patetisk ut. Men folk har hatt en mulighet til å vurdere hvordan jeg leder, mener Solberg.

– Tror du det er politikken, eller den politiske situasjonen, nå i høst, som har gjort deg populær?

– Folk tenker kanskje «Guri så mye bråk det er på Stortinget, og så mye dumt dere gjør» og slike ting. Men det de er opptatt av er deres hverdag og det som berører deres familier. Det er lett å skylde på ting som har skjedd, men jeg tror vi må ha mer respekt for at folk er opptatt av hvordan politikken utformes.

Solberg er uovertruffen favoritt i eget parti. 90 prosent av Høyres velgere mener hun er riktig person til å styre landet. Solberg har også fortsatt en del støtte blant de borgerlige støttepartiene. 63 prosent av Venstres velgere sier de foretrekker Solberg, mens 12 prosent sier de foretrekker Støre. 25 prosent av de spurte Venstre-velgerne sier de ikke vet hvem de vil at skal styre landet.

FORSKER: Signe Bock Segaard forsker på demokrati, valg, representasjon, velgere, deltakelse og politisk tillit ved Institutt for samfunnsforskning. (Institutt for samfunnsforskning)

Må forsvare regjeringssamarbeidet

Jonas Gahr Støre har lite å juble for i målingen, men Arbeiderparti-velgerne er fortsatt forholdsvis lojale. 84 prosent av de som sier de hadde stemt Arbeiderpartiet hvis det var valg i dag, ønsker ham som statsminister. 8 prosent ønsker seg Erna Solberg og like mange sier de ikke vet hvem de ønsker som statsminister. Blant Senterpartiets velgere ser det ikke fullt så godt ut. 19 prosent av dem som kunne stemt på regjeringspartneren, ønsker seg Solberg som sjef for landet.

I de neste to årene mot neste valg vil Støre ha to hovedutfordringer, mener forsker Signe Segaard.

– Han må få orden på Ap som et parti. Det er ikke ro i Arbeiderpartiet. En annen ting er regjeringssamarbeidet som han må forsvare overfor grasroten og velgerne, sier Segaard.

Forskeren mener Støre kan skylde deler av den dårlige målingen på dyrtiden.

– Lokalvalget viste jo at det i høy grad var styrt av folks lommebok. Som en indikasjon på neste valg var ikke høstens valgresultater så bra for Ap, sier Segaard.

Spørretimen Stortinget MOTBAKKE: Jonas Gahr Støres Arbeiderparti kunne skilte med 17,9 prosent i Vårt Land og Dagbladets partibarometer for desember 2023. Det er den siste i en rekke med dårlige målinger for regjeringspartiet. (Cornelius Poppe/NTB)

At dyrtiden og Norge er knyttet til den globale økonomien er også en utfordring for Støre å formidle, mener Segaard.

– Argumentet om at man er en del av en større verden og at økonomien er avhengig av forhold som ikke bare kontrolleres av norske politikere er ikke så lett å selge, når den enkelte velgeren merker dyrtiden i hverdagen.

Segaard påpeker samtidig at Støre har trådt mer frem som statsminister i høst.

– Gjennom skandalene knyttet til habilitet har Støre i et visst omfang grepet muligheten og vist lederskap, mener Segaard.

Lederskap er en egenskap mange velgere vurderer som viktig ved en statsminister, ifølge forskeren.

– Vi så jo for eksempel hvordan velgerne under pandemien uttrykte stor tillit til regjeringen og Erna Solberg som leder. Hun fremstod som en politisk leder med kontroll som ville det beste for landet og befolkningen; og i mange velgeres øyne lykkes hun med det.

Forfatteren Kim Arne Hammerstad med ny bok KRITISK: Forfatter Kim Arne Hammerstad tror mye hadde vært annerledes hvis Støre hadde vært mer handlekraftig i Anniken Huitfeldts habilitetssak. (Gorm Kallestad/NTB)

Sier vel så mye om Støre

– Det viser i hvert fall at Erna Solberg har håndtert skandalene veldig godt, sier Kim Arne Hammerstad om den nye statsministermålingen. Han er forfatter av boken «Politiske Skandaler: Sex, korrupsjon og maktkamp». I hans øyne er aksjehandlene til Sindre Finnes en av de største politiske skandalene i Norge noensinne. Han gir Ernas håndtering av den skandalen mye av æren for den gode oppslutningen.

– Hun har klart å overbevise eget parti og velgerne. Ut i skandalen har hun blitt mer ydmyk og åpen, sier Hammerstad.

Han tror at den åpne holdningen til hvorvidt hun fortsatt er statsministerkandidat har gitt gjenklang hos velgerne. Samtidig mener han at Ernas gode oppslutning sier vel så mye om Støre.

– Hun hadde ikke gjort det så bra om hun hadde en veldig sterk motkandidat. Oppslutningen hennes er en sum av god håndtering og at alternativet nesten er verre.

Hammerstad mener Støre hadde hatt mer å gå på om han hadde gitt Anniken Huitfeld avskjed idet det kom frem at hennes mann hadde handlet aksjer.

– Jeg tror at ganske mye hadde vært annerledes hvis Støre hadde vært mer handlekraftig i Huitfeldt-saken, sier Hammerstad og viser til at Huitfeldt ikke gikk ut av regjering før rokeringen 2 måneder senere. Da med begrunnelsen at det vil ta for mye tid å både være utenriksminister og svare på spørsmål om habilitet på Stortinget.

Jeg tror at ganske mye hadde vært annerledes hvis Støre hadde vært mer handlekraftig i Huitfeldt-saken — Kim Arne Hammerstad, forfatter av «Politiske Skandaler: Sex, korrupsjon og maktkamp»

– Huitfeld og Finnes-sakene er ganske like. Jeg tror det ville satt mye større press på Erna når saken om mannens aksjehandler kom, om det hadde vært ferske eksempler på at det fikk konsekvenser for utenriksministeren i Støre-regjeringen, mener Hammerstad.