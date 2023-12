NSM informerte ikke Riksrevisjonen om låneavtalen

NSM informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen, opplyser Riksrevisjonen i en pressemelding tirsdag.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av på dagen fredag 8. desember da en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner ble kjent.

Riksrevisjonens gjennomgang viser at låneavtalen ikke er nevnt i årsrapporten eller regnskapstallene for 2022. Det til tross for at Riksrevisjonen mottok en uttalelse fra NSM-ledelsen i juni der de bekreftet å ha gitt all relevant informasjon for 2022-regnskapet.

– NSM har plikt til å informere oss som revisor om opplysninger som er relevante for regnskapet og virksomhetens etterlevelse av lover og regler. Det har de ikke gjort i denne saken, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Det har ikke kommet fram ny informasjon som tilsier at Riksrevisjonen burde vært kjent med den ulovlige låneavtalen.