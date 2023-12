Høyre-nedtur i ny meningsmåling

I målingen er Høyre den største taperen sammenlignet med målingen som ble gjennomført i november. De forblir landets største parti med 23,9 prosent, men taper 4 prosentpoeng.

Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier til FriFagbevegelse at det er liten tvil om at habilitetssaken til Høyre-leder Erna Solberg er noe av årsaken til tilbakegangen.

– Habilitetssaken har vært negativ for oppslutningen, men kanskje ikke i så stor grad som man skulle tro. Man kunne egentlig ventet at den hadde mye mer dramatiske konsekvenser for partiet, mener Berg.

Høyre-nestleder Henrik Asheim sier han gleder over borgerlig flertall, tross svake tall for eget parti.

– På denne målingen går vi litt ned, men på NRKs måling tirsdag gikk vi litt opp. Sånn er det. Jeg gleder meg over at det også her er borgerlig flertall, og at et flertall i befolkningen ser ut til å ønske seg ny regjering, skriver Asheim i en epost til FriFagbevegelse.

Høyres nedgang er i motsetning til Solbergs popularitet som statsministerkandidat. I en NRK-måling publisert på onsdag svarte 44 prosent at Solberg er best skikket til å være statsminister, mens 31 prosent mener Støre er best skikket til jobben han nå har.

De øvrige partienes oppslutning i målingen er som følger (endring i prosentpoeng fra forrige måling):

Rødt 4,9 (+1), SV 9,9 (+1,7), Ap 19,9 (-1,1) Sp 7,4 (2,1), MDG 3,3 (-0,7), Venstre 6,1 (-0,4), KrF 3,8 (+0,2), Frp 14,2 (+1,1) og andre 6,6 (+0,2).

Meningsmålingen er gjennomført av Opinion. Den er basert på 1000 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg i perioden mellom 28. november og 4. desember. Feilmarginen ligger på mellom 3,1 og 1,3 prosentpoeng.